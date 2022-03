Florida aprueba ley que castiga a transportistas que trasladan indocumentados enviados por el gobierno

“Como país, no le damos la espalda a los niños, a los inmigrantes ni a los demás. Ese no fue el caso con el programa Pedro Pan de los años ‘60, cuando unos 14,000 niños no acompañados fueron traídos a los Estados Unidos de Cuba con la ayuda de la Iglesia Católica. Esos niños fueron recibidos con los brazos abiertos y esa tradición debe continuar hoy también”, precisó.