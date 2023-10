El acuerdo que pone fin a la demanda contra la cárcel de ICE que pagaba $1 a migrantes detenidos para limpiar, cocinar y hacer tareas de mantenimiento

“Hay más de media docena de casos de trabajo forzoso contra otros operadores de prisiones privadas de ICE, incluidos The GEO Group, Inc. y LaSalle Corrections”, dijo el SPLC. “Los programas de trabajo aparentemente voluntario en los centros de detención de ICE son un componente clave del modelo de negocios de las empresas penitenciarias privadas, sin los cuales la industria no sería tan rentable”.