Venezolano deportado en la frontera pregunta si puede aplicar usando CBP One: respondemos tus preguntas de inmigración

¿Qué ocurre si me deportaron y me castigaron 5 años sin poder entrar a Estados Unidos? ¿Me dejarán entrar por medio de la aplicación CBP One? Respondemos a estas y otras preguntas sobre inmigración que nos llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: jcancino@univision.net.