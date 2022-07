Anuncian acuerdo para acelerar reunificación de niños migrantes con familiares en EEUU

“Siempre recordaré los meses en que el gobierno me mantuvo separada de mis dos hijos. No hay dolor más grande que se pueda causar que cuando separas a un niño de su madre”, dijo Blanca. “Después de mis citas de huellas dactilares, cada vez que le preguntaba a la trabajadora social de mis hijos cuánto tiempo tardaría en recibir los resultados, ella decía lo mismo: que el proceso era lento y que no estaba en sus manos. Mis hijos sufrieron tremendamente mientras estaban bajo custodia. Nunca, nunca quiero volver a pasar por esto, y no quiero que esto le pase a nadie más. Es inhumano”, dijo la mujer.