Ampliación de las restricciones en las fronteras extiende la agonía para los migrantes que aguardan sus casos de asilo

Las fronteras entre Estados Unidos, México y Canadá continuarán cerradas para viajes no esenciales hasta por lo menos el 21 de julio debido a la pandemia, anunciaron este martes los tres gobiernos de forma simultánea.

La medida busca evitar que el nuevo coronavirus continúe propagándose, que a la fecha ha dejado casi 8 millones de casos positivos a nivel mundial y más de 434,000 muertos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el acuerdo alcanzado con los gobiernos vecinos “limita todos los viajes no esenciales a través de las fronteras” y que, además, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) “ya no detendrá a inmigrantes ilegales en nuestras instalaciones de detención e inmediatamente devolverá a estos extranjeros al país desde el que ingresaron: Canadá o México”.

"Cuando tal devolución no sea posible, el CBP devolverá a estos extranjeros a su país de origen”, agregó.

Mientras, más de 60,000 extranjeros que han sido devueltos a México bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP) deberán seguir esperando por sus audiencias que fueron suspendidas en marzo.



A pesar de que esta vez los tres gobiernos señalan el 21 de julio como posible fecha de reapertura para viajes no esenciales en las fronteras, abogados consultados por Univision Noticias señalaron que “el cierre de la frontera con México sigue siendo indefinido porque así lo dispuso el gobierno el 19 de mayo”.

En aquella ocasión, el secretario interino del DHS, Chad Wolf, anunció que “como he dicho repetidamente, la seguridad fronteriza es la seguridad nacional. Nuestros esfuerzos en los últimos meses para limitar los viajes no esenciales han tenido éxito y ahora no es el momento de cambiar de rumbo”.

"El presidente ha dejado en claro que debemos continuar manteniendo el comercio comercial legítimo mientras limitamos a aquellos que buscan ingresar a nuestro país con fines no esenciales. No se permitirán viajes no esenciales hasta que esta administración esté convencida de que hacerlo es seguro”, acotó.

“Eso no ha cambiado”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

"Seguir esperando"

La prohibición de viajes no esenciales ha causado innumerables problemas en la frontera entre Estados Unidos y México, principalmente. “Y todo empeora con el paso de los días”, indica Gálvez.

“Miles de turistas se han quedado sin poder venir a Estados Unidos, y también miles de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses que tienen familiares en México no pueden viajar porque no saben si los dejarán entrar al regreso”, añadió. "Hay mucho miedo de viajar. Los cambios y el endurecimiento de reglamentos están afectando directa e indirectamente a muchas personas, aunque las medidas no hayan tenido la intención de afectarlas”, explicó.

Otro grupo de personas golpeadas por la decisión del gobierno son los más de 60,000 migrantes que fueron regresados a México a esperar sus audiencias de asilo en tribunales migratorios estadounidenses.

“Ellos deberán seguir esperando”, dijo Gálvez. “Con el riesgo que cuando entre en vigor la nueva norma de asilo publicada el lunes en el Registro Federal, los jueces podrán negar casos sin que el solicitante tenga su día en corte”.

El cierre de la frontera fue establecido el 21 de marzo por 30 días. El 20 de abril fue extendido por otros 30 días y, el 19 de mayo, se aprobó una tercera extensión que vencía el 22 de junio. En la cuarta extensión el DHS advierte que la reapertura será revisada y acordada previamente por los tres países.

