“Amo a los indocumentados”: las contradicciones del migrante que demandó para que familias sin papeles no reciban $1,000

“Yo he sufrido lo mismo que ustedes han sufrido al llegar a Estados Unidos”, dijo en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook que realizó este martes. “Yo a los indocumentados los amo, los ayudo, los apoyo en todo (…) El indocumentado viene a trabajar, no viene a perder el tiempo”, expresó.

“¿Aquí me vienen a decir a mí que yo soy un racista? No saben lo que es ser racista”, continuó y luego culpó a los legisladores demócratas de "votar en contra" para no incluir a 11 millones de indocumentados en el paquete de estímulo económico que reparte cheques de 1,200 dólares. Eso es mentira, los legisladores solo votaron para aprobar el paquete, no para excluir a cierto grupo".