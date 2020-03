“Lo necesitamos”: 8 millones de indocumentados se quedan sin cheque de $1,200 por el coronavirus

Pero tantos como 7.6 millones de trabajadores indocumentados no obtendrán un solo centavo, aunque hayan reportado sus impuestos durante varios años. El 57% de ellos vive en estados muy golpeados por la pandemia: Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois y Nueva Jersey.

Fueron ignorados por completo en este alivio económico, aunque son los migrantes sin papeles quienes más necesitan esa ayuda: muchos tienen los salarios más bajos, son jornaleros y limpiadoras de casas que reciben pagos en efectivo, no tiene prestaciones laborales, ni seguro médico.

“Ese dinero me ayudaría a pagar la renta, comprar comida y ahorrar lo que sobre para lo que sigue”, dice Fernando, un mexicano que lleva más de 20 años viviendo sin documentos en California.

“Uno que es indocumentado no tiene los mismos derechos que los que sí tienen papeles y la situación está muy fea para todos”, menciona este hombre que trabaja en un negocio de telas en Los Ángeles.

No ha podido trabajar desde el 20 de marzo, un día después de que el gobernador Gavin Newsom ordenó que solo continuaran operando los supermercados, farmacias, restaurantes y otros negocios esenciales. Eso detuvo a la gran mayoría de la fuerza laboral californiana.

“El paquete de estímulo refleja las prioridades sesgadas de esta administración, que ve a los trabajadores migrantes solo como objetivos para usarlos como chivos expiatorios. Pero una respuesta real de salud pública no puede excluir a toda una población, porque un virus no verifica el estatus migratorio”, dijo Nadia Marín Molina, codirectora de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Esta organización representa a unos 20,000 albañiles, carpinteros, pintores y limpiadoras de casas en todo el país. Muchos no tienen papeles y ya llevan varios días sosteniéndose con sus escasos ahorros.

“Al deshumanizar y excluir a los migrantes, el gobierno no ha podido proteger las vidas de todos los que viven en Estados Unidos”, señaló Marín Molina en un comunicado. “ Los trabajadores indocumentados son esenciales y deben ser incluidos”, recalcó.

“No hemos trabajado ni cobrado”

Cumplió con esa obligación poco antes de que se emitiera la orden de quedarse en casa por el virus. Espera un cheque de reembolso de 40 dólares. “Se me salieron las lágrimas cuando vi en las noticias que van a entregar cheques de 1,200 dólares por persona. Nosotros también lo necesitamos. No hemos trabajado y no hemos cobrado”, expresó este padre de dos hijos.