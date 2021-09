Ahora puedes programar en línea la cita con ICE mientras aguardas juicio en los tribunales de inmigración

La agencia encargada de las deportaciones habilitó una herramienta en su página web que agilizará los procesos, sobre todo de aquellos inmigrantes liberados con una Notificación de Comparecencia (NTA) sin fecha ni hora para acudir a la Corte de Inmigración.

El nuevo programador de citas es bilingüe (inglés y español), y compatible con teléfonos inteligentes”, dijo la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en un comunicado.

El programa “facilitará que los no ciudadanos se registren, según sea necesario, y permitirá que la agencia procese de manera más eficiente a estas personas mientras esperan los procedimientos de inmigración”, dijo Tae Johnson, director interino de ICE.

La herramienta se encuentra disponible en este enlace. También se puede acceder a la página en español.

ICE dijo que la “permitirá a los no ciudadanos programar sus citas de registro requeridas en las oficinas de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE (ERO) mientras esperan los procedimientos (juicios) de inmigración”.

Antes las citas se hacían por teléfono o en persona.

Qué beneficios tiene

“Es una herramienta positiva”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas). “Personas en proceso de deportación podrán utilizarla para programar sus citas. Pero sobre todo permitirá que todos cumplan con la ley”, indicó.

“Aquellos que no dominan la internet o no saben navegar dentro de una página web a través del móvil, pueden pedir ayuda. Ahora no habrá pretexto para no acudir a una cita”, advirtió.

ICE dijo que los extranjeros pueden crear una cita en línea “usando la información que se encuentra en el formulario I-385, eliminando así la necesidad de esperar en el teléfono o viajar a una oficina de ICE para hacer una cita sin cita previa”.

La frontera

En cuanto a la situación que se vive en la frontera con México, ICE dijo que la política “sigue siendo que, en la medida de lo posible, los adultos solteros y las familias detenidas son expulsados bajo la autoridad de salud pública del Título 42 de los Centros para el Control de Enfermedades”.

Pero en caso de que las personas “no sean susceptibles de expulsión, son transportadas a una instalación de ICE o inscritas en el programa de Alternativas a la Detención de ICE para garantizar el cumplimiento de los requisitos de verificación de la agencia”.

La agencia federal indicó que “aquellos que no se presenten a sus citas o no asistan a las audiencias de la Corte de Inmigración según sea necesario, pueden estar sujetos a deportación, al igual que el resto de los individuos sin estatus legal de permanencia en Estados Unidos”.

La herramienta

El programador de citas puede ser utilizado por todos aquellos no ciudadanos detenidos a lo largo de la frontera con México “y se les dio instrucciones de reportarse a una oficina de ICE”, explica la herramienta.

Al programar o calendarizar una cita el no ciudadano debe llenar los campos del formulario electrónico. También se puede reprogramas una cita.

En caso tenga dificultades para hacerlo, el inmigrante puede contactar a ICXE llamando al 1(888) 351-4024 y programar la cita por teléfono.

A la pregunta si un extranjero puede asistir a una cita con su abogado, ICE dijo que “si puede hacerlo”, y que los individuos representados por abogados “también deben presentar un formulario G-28 (Aviso de Representación como Abogado) firmado.

Una vez confirmada la cita, ICE explica que en la página aparecerá un listado de todos los documentos requeridos al momento de presentarse.