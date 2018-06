6 puntos para entender qué cambia en la frontera con la orden ejecutiva de Donald Trump

¿Qué pasaba hasta ahora en la frontera?

Si la persona fue detenida haciendo un ingreso no autorizado, el adulto recibe cargos criminales y se lo separa de los niños. Y mientras el adulto enfrenta su proceso penal bajo custodia del Departamento de Justicia (DOJ), los menores quedan al resguardo del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

¿Qué cambia la orden ejecutiva firmada por Trump?

- Ordena que las personas que ingresaron al país por sitios no autorizados puedan ser procesadas por entrada ilegal sin ser enviadas al Departamento de Justicia (DOJ) y así mantiene a padres e hijos juntos.

¿A partir de cuándo comienza a regir la orden ejecutiva?

¿Qué pasa con las familias que ya han sido separadas?

La orden ejecutiva no hace referencia alguna a los términos con los que se hará la reunificación de familias ya separadas.

Kenneth Wolfe, vocero de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó a The New York Times que los más de 2,300 niños que ya han sido separados de sus padres no serán reunidos de inmediato con sus familias mientras los adultos permanecen bajo custodia federal durante sus procedimientos de inmigración.