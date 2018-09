12,800: se dispara el número de niños inmigrantes detenidos por el gobierno

La cantidad de menores que permanecen en centros de detención del gobierno federal aumentó a niveles nunca vistos. Aunque cientos de niños separados de sus familias después de cruzar la frontera han sido liberados por orden de un juez federal, el número total de niños detenidos se disparó, reveló el diario The New York Times (NYT).

Las cifras muestran que la política de 'tolerancia cero' del gobierno de Donald Trump en la frontera no está dando los resultados que esperaba la Casa Blanca. Desde que entró en vigencia, el objetivo era reducir el número de indocumentados que vienen al país, muchos de ellos familias en busca de asilo tras huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza,

En mayo del año pasado había 2,400 menores inmigrantes no acompañados en esos centros manejados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que opera bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

A punto de colapsar

Agrega que la crisis también se genera porque cada vez un mayor número de menores y familias no están siendo liberados tras la cancelación de la política del 'catch and release' (capturar y liberar), que permitía a indocumentados que no representan una amenaza para la seguridad nacional esperar en libertad la resolución de sus casos migratorios.