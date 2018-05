Un 50% más: la decisión de reabrir casos de deportación eleva a más de un millón los expedientes en las cortes

La decisión del fiscal general, Jeff Sessions , anunciada la semana pasada de prohibir a los jueces archivar casos de deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y buscar nuevas fechas de sus casos en los tribunales, provocó un problema cuyas consecuencias no se conocerán de inmediato.

Futuro incierto

“Hay más casos en los tribunales migratorios y Sessions ha contratado a más jueces y está acelerando los expedientes, sobre todo en la frontera. Pero por ahora no conocemos si está está funcionando. Hay que esperar a que pase el tiempo para procesar”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

“Es difícil evaluar en estos momentos”, agrega. “Ellos (el gobierno) están tratando de hacer todo más rápido, presionando. Pero no hay, por el momento, maneras de conocer el resultado de estas medidas”, subraya.

Problema grave

“Él (Sessions) ha querido crear un ambiente de deportaciones rápidas sin preocuparse sobre cómo afectará el debido proceso o los derechos de los inmigrantes con su medida”, agrega. “No obstante, todos los casos no serán, ni podrán ser reabiertos. El sistema judicial no podrá soportar la ola de casos que resultarán de la decisión”.

Es más, “Sessions mismo sabe que muchos casos no serán reabiertos dados los problemas logísticos que implican la decisión” anunciada la semana pasada, apunta.

Imposible de manejar

La exfiscal de inmigración advierte además que la logística de este proceso “abrumará a los tribunales, un sistema judicial que no está configurado, ni preparado para absorber de la noche a la mañana otros 352,936 casos. Ciertamente no podrán manejar más casos de los que ya tienen atascados”.

Debido proceso

La decisión de Sessions de retirarle la capacidad a los jueces de cancelar un caso de deportación “afecta al debido proceso”, insiste Sánchez. “Se está tratando de manipular al tribunal creando un sistema donde los jueces ya no tienen independencia, y el gobierno piensas que puede salirse con la suya derogando los derechos de los inmigrantes. Con ello se está buscando ser demandado”.

Advierte que, a pesar de que el gobierno pretende aumentar el número de jueces, “eso no mejorará la situación. Además, no se trata sólo de jueces de inmigración. Si contrata nuevos jueces, también necesitará contratar personal y localizar o construir edificios, salas de audiencia, oficinas, equipos de trabajo, software, aplicaciones de computadoras, etcétera, para cada empleado. Eso requiere tiempo y dinero, y no es tan fácil. Estos procesos se demoran en el gobierno y pueden tomar años”.