Invasión de Rusia a Ucrania: el video que circula anunciando una “posible Tercera Guerra Mundial” contiene imágenes no auténticas

El video “No es una película, es una realidad. Rusia lanza ataques contra Ucrania. Posible tercera guerra mundial”, que se ha visualizado más de 6.5 millones de veces en Facebook, mezcla imágenes auténticas sobre la invasión rusa a ese país con otras que no lo son o de las que no hay evidencias sobre ello. Aunque entre los 10 clips verificados encontramos cuatro imágenes que sí pertenecen al conflicto actual, hay otras tres que, sin ningún tipo de manipulación, se han introducido sin informar que no han ocurrido durante la invasión y que, por tanto, están fuera de contexto. También hay tres clips de los que no hay evidencias de que pertenezcan al enfrentamiento actual entre Rusia y Ucrania. Todo esto, dentro del total de 5 minutos, puede llevar a interpretaciones erróneas por parte del receptor del video. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.