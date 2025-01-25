Es falso que esas imágenes muestren a ladrones saqueando casas abandonadas por los incendios en Los Ángeles

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que tres fotografías y un video supuestamente muestran a ladrones saqueando casas que fueron abandonadas en Los Ángeles, California, tras los incendios de enero de 2025 , pero eso es falso. El autor de las imágenes dijo a elDetector que las personas no eran saqueadores. Además, reportes mediáticos señalan que los hombres estaban sacando cosas de un domicilio para evitar que se quemaran.

"Ladrones saquean casas abandonadas por incendios en Los Ángeles”, dice una publicación compartida en Facebook. “Los habitantes afectados no solo enfrentan la amenaza del fuego, sino también el temor de perder sus pertenencias por actos delictivos”, agrega el mensaje que incluye tres fotografías.

En la primera imagen, se ve a un hombre negro con una sudadera y unos pantalones de jean con manchas de pintura cargando lo que parece ser un electrodoméstico. La segunda muestra a otro hombre afroamericano, vestido con una sudadera azul marino cargando un bulto blanco; al fondo se ve una casa con ventanas blancas y techo gris y una nube de humo negra. La tercera imagen captura la misma casa y a varias personas alrededor.

Otra publicación en Instagram dice: “¡En California los malandros [delincuentes] se están metiendo a las casas vacías a robar!”. El texto acompaña un video que muestra dos clips: en el primero se ve a un hombre negro vestido de rojo y sombrero gris sacando una televisión de una casa en cuya entrada hay un número 161. El individuo saca la pantalla con ayuda de otro hombre vestido con sudadera negra y jeans con manchas de pintura (el mismo que aparece en la primera foto de la publicación en Facebook).

El segundo clip muestra a un hombre negro con sudadera azul marino cargando un bulto blanco (el mismo del posteo de Facebook) y al fondo se ve la casa con ventanas blancas y un camión de bomberos. En la secuencia, el hombre con sudadera azul camina y desaparece de la toma y después se ve a varias personas caminando alrededor de la casa.

Sobre el video se lee la frase en inglés: “Saqueadores son vistos robando casas que ya habían sido evacuadas. Absolutamente frustrante y asqueroso”.

No son saqueadores

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos una publicación compartida en el canal de YouTube del periodista de Vice Nimrod Kamer , el 8 de enero de 2025. El video se titula “El Bunny Museum de LA se incendió”. Este recinto era un museo dedicado al conejo y albergaba más de 35.000 artículos relacionados con este animal.

En la grabación se puede ver un clip de un edificio en llamas; luego una segunda secuencia en la que se ve al hombre negro con sudadera azul marino cargando un bulto blanco caminando frente a la casa de techo gris que mencionamos antes y a personas rodeando la casa; después el video de los dos hombres vestidos de rojo y negro sacando una televisión de una casa; otro de algunas estructuras de metal con forma de conejos quemada,s con la frase “Descanse en paz el Bunny Museum” sobrepuesta; y por último una captura de pantalla de una publicación de Instagram que muestra varios peluches de conejos. Todos los clips y la fotografía que aparecen muestran como autor al usuario de Instagram @jamieleecurtistaete.

También en la descripción del video dice: “Imágenes de Jamie Lee Taete” y se incluye un enlace a la cuenta de Instagram del fotógrafo Jamie Lee Taete.

A través de un mensaje de Instagram, Lee confirmó a elDetector que él grabó los videos y que las personas que aparecen en ellos no eran saqueadores. “Estaban ayudando a sacar objetos de la casa, lejos del fuego. La casa de al lado estaba en llamas y la parte trasera de la casa de la que estaban sacando los objetos se había quemado parcialmente y luego el fuego se extinguió. Creo que eran amigos de la mujer que vivía allí”, comentó Lee.

La búsqueda inversa de imágenes también arrojó como resultado un video titulado “Cobertura de los incendios de KTLA” en el canal de YouTube de KTLA 5 news. Tras revisarlo encontramos que a partir del minuto 4:45:10 y hasta el minuto 4:45:48 un reportero informa sobre los incendios en Altadena, California, y detalla que luego de que varias casas fueron consumidas por el fuego se estaba intentando evitar que a otra casa le ocurriera lo mismo

A partir del minuto 4:46:04 y hasta el 4:49:20 el reportero señala que las personas que viven en la casa y sus amigos vaciaron la propiedad para evitar que se quemaran las cosas en caso de que el fuego alcanzara la residencia. Mientras tanto se ve a personas del otro lado de la calle con objetos a su alrededor y posteriormente se muestra a personas afuera de una casa con ventanas blancas como la que se ve en las publicaciones que se han viralizado.

El reportero conversa con una mujer que se identificó como Teandra, quien mencionó que vivía en la casa con sus tres hijos y que su familia y amigos "tomaron lo que pudieron" cuando la propiedad comenzó a incendiarse. Tras revisar la entrevista en su totalidad confirmamos que en ningún momento la entrevistada señala que alguien haya “saqueado” su propiedad.

Por último, durante la entrevista aparecen tres hombres cuyas vestimentas coinciden con los sujetos que aparecen en las imágenes que estamos verificando (el hombre vestido de rojo que cargan la televisión que se muestra en la foto 1 y el que porta una sudadera azul y carga un bulto blanco que se muestra en la foto 2). Además, la casa que aparece en el video de KTLA news es de los mismos colores de la residencia que aparece en las publicaciones virales y también muestra el número 161 en la entrada como se ve en la foto 3.

Foto 1. Del lado derecho se ve al hombre vestido de rojo en el video viral, del lado izquierdo aparece el mismo hombre en el reporte de KTLA 5. <br> Imagen Captura de Facebook/ Captura de YouTube de KTLA 5

Foto 2. Del lado derecho se ve al hombre vestido con sudadera azul y tenis negros en el video viral, del lado izquierdo aparece el mismo hombre con el mismo atuendo en el reporte de KTLA 5. Imagen Captura de Facebook/ Captura de YouTube de KTLA 5. <br>

Foto 3. Del lado derecho se ve el número de la casa en el video viral, del lado izquierdo aparece el número en el reporte de KTLA 5. Imagen Captura de Facebook/ Captura de YouTube de KTLA 5

Conclusión

Es falso que una serie de imágenes muestren a ladrones robando casas que habían sido evacuadas por los incendios recientes en Los Ángeles, California. El autor de los videos que se viralizaron en redes dijo a elDetector que las personas que aparecen en ellos estaban ayudando a sacar cosas de una casa que se estaba quemando en Altadena, California. También reportes mediáticos confirman que las personas que aparecen en los clips que chequeamos estaban sacando objetos de una casa que se estaba quemando, no la estaban saqueando. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

