Esas imágenes no son de una detención en el aeropuerto de Madrid “que conmociona a toda España”
Un post en Facebook incluye dos fotografías de hombres esposados junto a agentes de seguridad y otra de una bolsa llena de dinero, pero ninguna guarda relación con un supuesto arresto en la capital española.
El texto de una publicación en Facebook menciona que una detención en el aeropuerto de Madrid “conmociona a toda España”, pero las imágenes que muestra están fuera de contexto, pues corresponden a noticias sobre arrestos en Reino Unido y Australia, así como a una incautación de dinero en la ciudad española de Barcelona. Además, el enlace proporcionado en el post no guarda ninguna relación, sino que lleva a una página supuestamente de ventas de artefactos para el hogar.
“Un hombre detenido en el aeropuerto de Madrid conmociona a toda España”, dice el texto de la publicación, difundida el 18 de marzo de 2024 y que tres días después acumulaba casi 400 reacciones y había sido compartida 95 veces.
En elDetector hicimos búsquedas inversas de imagen de cada una de las tres fotografías. En el primer caso, encontramos que la foto, en la que se ve a un hombre vestido de negro que camina en una pista entre dos agentes con chalecos amarillos, está en notas sobre una detención en un aeropuerto de Reino Unido en julio de 2016; en el segundo caso, que muestra a una persona con camiseta blanca y sus manos esposadas junto a un policía y otros detrás, la imagen más antigua lleva a noticias sobre el arresto de tres adolescentes en Australia en abril de 2017; mientras que la última, en la que se observa un montón de billetes dentro de una bolsa abierta, aparece en una información sobre la incautación de más de un millón de euros sin declarar en el equipaje de dos ciudadanos chinos en el aeropuerto de Barcelona en diciembre de 2016.
Como vemos, ninguna de las tres fotografías es reciente ni corresponde a la detención de un hombre en el aeropuerto de Madrid.
Además, el enlace proporcionado en la publicación lleva a un sitio web que tampoco tiene información sobre la detención anunciada; pues, en realidad, supuestamente vende artefactos para el hogar.
Lo anterior apunta a que se trata de un clickbait (ciberanzuelo), en el que se usa un titular llamativo para que las personas hagan clic y se genere un mayor tráfico hacia un sitio web en específico, que podría traducirse en beneficios económicos.
Conclusión
Es falso que esas fotografías de hombres esposados y de una bolsa llena de dinero muestren la detención de un hombre en el aeropuerto de Madrid “que conmociona a toda España”, como asegura una publicación de Facebook. Las imágenes están fuera de contexto, pues en realidad corresponden a un arresto en Reino Unido en 2016, otro en Australia en 2017 y a una incautación en el aeropuerto de Barcelona también en 2016. Además, el enlace lleva a una supuesta página de ventas, que no tiene nada que ver con la detención de una persona, lo que apunta a que solamente se usó ese titular llamativo para obtener clics y llevar tráfico a un sitio web. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
