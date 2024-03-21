Esas imágenes no son de una detención en el aeropuerto de Madrid “que conmociona a toda España”

El enlace proporcionado en la publicación lleva a una web aparentemente de ventas.

El texto de una publicación en Facebook menciona que una detención en el aeropuerto de Madrid “conmociona a toda España”, pero las imágenes que muestra están fuera de contexto, pues corresponden a noticias sobre arrestos en Reino Unido y Australia, así como a una incautación de dinero en la ciudad española de Barcelona. Además, el enlace proporcionado en el post no guarda ninguna relación, sino que lleva a una página supuestamente de ventas de artefactos para el hogar.

“Un hombre detenido en el aeropuerto de Madrid conmociona a toda España”, dice el texto de la publicación, difundida el 18 de marzo de 2024 y que tres días después acumulaba casi 400 reacciones y había sido compartida 95 veces.

Como vemos, ninguna de las tres fotografías es reciente ni corresponde a la detención de un hombre en el aeropuerto de Madrid.

Además, el enlace proporcionado en la publicación lleva a un sitio web que tampoco tiene información sobre la detención anunciada; pues, en realidad, supuestamente vende artefactos para el hogar.

Lo anterior apunta a que se trata de un clickbait (ciberanzuelo), en el que se usa un titular llamativo para que las personas hagan clic y se genere un mayor tráfico hacia un sitio web en específico, que podría traducirse en beneficios económicos.

Conclusión

Es falso que esas fotografías de hombres esposados y de una bolsa llena de dinero muestren la detención de un hombre en el aeropuerto de Madrid “que conmociona a toda España”, como asegura una publicación de Facebook. Las imágenes están fuera de contexto, pues en realidad corresponden a un arresto en Reino Unido en 2016, otro en Australia en 2017 y a una incautación en el aeropuerto de Barcelona también en 2016. Además, el enlace lleva a una supuesta página de ventas, que no tiene nada que ver con la detención de una persona, lo que apunta a que solamente se usó ese titular llamativo para obtener clics y llevar tráfico a un sitio web. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

