Cambiar Ciudad
elDetector

Esa imagen viral de edificios ardiendo NO muestra los incendios de Los Ángeles: fue creada con IA

Vinculan un clip generado con IA de hace varios meses con la situación actual en California.

Ivette Franco's profile picture
Por:Ivette Franco
Los incendios forestales en California han sido objeto de desinformación.
Los incendios forestales en California han sido objeto de desinformación.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Facebook.

En medio de los incendios en el sur de California, que han cobrado vidas y dejado a varias personas desaparecidas, se ha difundido en Facebook un video con una imagen en la que se ven edificios ardiendo en llamas que supuestamente corresponden a Los Ángeles. Sin embargo, es falso que esa imagen esté relacionada con este suceso, ya que fue compartida meses antes y, además, fue generada por inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

“Dios ten misericordia #losangelescalifornia”, se lee en el reel de 8 segundos de duración que muestra diferentes imágenes, las cuales supuestamente corresponden al estado dorado. Con más d e 2.5 millones de reproducciones desde su publicación el 11 de enero de 2025, el video incluye un texto en inglés que dice: Momentos aterradores en Los Ángeles, California, mientras un gran incendio arrasa la ciudad, ¡Dios mío!

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Fue compartida antes de los incendios

En elDetector, utilizamos Google Lens para realizar una búsqueda inversa de la imagen que aparece en el video a partir del minuto 0:06, que es la que estamos verificando. Encontramos que la captura fue incluida en un artículo de CBS, que no es actual ni está relacionado con el desastre natural en Los Ángeles, sino con bombardeos en Israel.

Más sobre elDetector

La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer
5 mins

La “cura milagrosa” que no lo es: cómo la desinformación mina las opciones de pacientes con cáncer

Noticias Univision
El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes
3 mins

El gobierno de EEUU no ha prohibido las festividades de Halloween, como dicen en redes

Noticias Univision
Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer
7 mins

Tiburones en piscinas tras el paso del huracán Melissa por Jamaica: los videos en redes que no te debes creer

Noticias Univision
¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa
5 mins

¡Pendiente! Decenas de videos generados con IA desinforman sobre los daños y el desarrollo del huracán Melissa

Noticias Univision
Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas
4 mins

Es falso que este video sea del robo al museo del Louvre en el que los ladrones se llevaron un botín en joyas

Noticias Univision
Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional
7 mins

Del “Washington está totalmente segura” al “Portland está en llamas”: verificamos a Trump en su conferencia con el equipo de seguridad nacional

Noticias Univision
Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video
3 mins

Nayib Bukele NO ha prohibido Halloween en El Salvador: su voz fue alterada digitalmente en ese video

Noticias Univision
NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente
5 mins

NO es cierto que al aeropuerto JFK, de Nueva York, haya llegado una mujer de “Torenza”, un país inexistente

Noticias Univision
Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump
5 mins

Excrementos, Woodstock 1969 y un video real: así se movió la desinformación durante la protesta “No Kings Day” contra Trump

Noticias Univision
Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia
7 mins

Mitos sobre el cáncer de mama en la comunidad latina: lo que dice la ciencia

Noticias Univision

La nota de CBS, fechada en octubre de 2024, explica que el clip con la imagen de los edificios en llamas fue compartido en TikTok por un usuario que se describe como "artista de IA" (inteligencia artificial). El video original, además, incluye una advertencia que indica que fue generado mediante IA.

Asimismo, al analizar la imagen con herramientas especializadas en la detección de contenido visual, como AI Detector y Winston AI, los resultados de ambas arrojaron que había sido generada por inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Encontramos también otra imagen del video que estamos verificando publicada en el mismo perfil de TikTok mencionado anteriormente, donde en la descripción se lee igualmente: “El creador la etiquetó como generada por IA”.

Nuestro equipo ha desmentido imágenes similares que circulan en redes, también generadas por inteligencia artificial, que han sido falsamente asociadas con la situación que afecta a los residentes de California.

Notas Relacionadas

El falso héroe que dijo haber rescatado un conejo de uno de los incendios en California

El falso héroe que dijo haber rescatado un conejo de uno de los incendios en California

Univision 34 Los Angeles
3 min

Conclusión

Es falso que esa imagen que muestra una ciudad con edificios rodeados de llamas corresponda a los incendios forestales que han ocurrido en California en los últimos días. Fue compartida meses antes de que California enfrentara este desastre natural y originalmente fue asociada con bombardeos en Israel. Sin embargo, no es real, sino generada por inteligencia artificial (IA), según señaló CBS en octubre de 2024. Además, al analizarla mediante herramientas de detección de IA, también se confirma que no es auténtica. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

PUBLICIDAD

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoCalifornia. IncendioLos AngelesIncendio forestalInteligencia ArtificialDesinformación Redes SocialesCalifornia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX