Esa imagen viral de edificios ardiendo NO muestra los incendios de Los Ángeles: fue creada con IA

Los incendios forestales en California han sido objeto de desinformación.

En medio de los incendios en el sur de California, que han cobrado vidas y dejado a varias personas desaparecidas, se ha difundido en Facebook un video con una imagen en la que se ven edificios ardiendo en llamas que supuestamente corresponden a Los Ángeles. Sin embargo, es falso que esa imagen esté relacionada con este suceso, ya que fue compartida meses antes y, además, fue generada por inteligencia artificial (IA).

“Dios ten misericordia #losangelescalifornia”, se lee en el reel de 8 segundos de duración que muestra diferentes imágenes, las cuales supuestamente corresponden al estado dorado. Con más d e 2.5 millones de reproducciones desde su publicación el 11 de enero de 2025, el video incluye un texto en inglés que dice: Momentos aterradores en Los Ángeles, California, mientras un gran incendio arrasa la ciudad, ¡Dios mío!

Fue compartida antes de los incendios

En elDetector, utilizamos Google Lens para realizar una búsqueda inversa de la imagen que aparece en el video a partir del minuto 0:06, que es la que estamos verificando. Encontramos que la captura fue incluida en un artículo de CBS, que no es actual ni está relacionado con el desastre natural en Los Ángeles, sino con bombardeos en Israel.

La nota de CBS, fechada en octubre de 2024, explica que el clip con la imagen de los edificios en llamas fue compartido en TikTok por un usuario que se describe como "artista de IA" (inteligencia artificial). El video original, además, incluye una advertencia que indica que fue generado mediante IA.

Asimismo, al analizar la imagen con herramientas especializadas en la detección de contenido visual, como AI Detector y Winston AI, los resultados de ambas arrojaron que había sido generada por inteligencia artificial.

Encontramos también otra imagen del video que estamos verificando publicada en el mismo perfil de TikTok mencionado anteriormente, donde en la descripción se lee igualmente: “El creador la etiquetó como generada por IA”.

Nuestro equipo ha desmentido imágenes similares que circulan en redes, también generadas por inteligencia artificial, que han sido falsamente asociadas con la situación que afecta a los residentes de California.

Conclusión

Es falso que esa imagen que muestra una ciudad con edificios rodeados de llamas corresponda a los incendios forestales que han ocurrido en California en los últimos días. Fue compartida meses antes de que California enfrentara este desastre natural y originalmente fue asociada con bombardeos en Israel. Sin embargo, no es real, sino generada por inteligencia artificial (IA), según señaló CBS en octubre de 2024. Además, al analizarla mediante herramientas de detección de IA, también se confirma que no es auténtica. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

