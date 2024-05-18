Es falso que esta imagen sea de vestigios de la cultura olmeca hallados en Pakistán

Herramientas de detección indican que es probable que la imagen fuera creada con inteligencia artificial. <br>

Una imagen en la que se observan figuras talladas en una pared de piedra oscura, entre las que destacan dos cabezas redondas grandes ubicadas en la parte superior del muro, y que parece tener una puerta en el medio se ha hecho viral en redes sociales, junto a textos que aseguran que se trata de un muro hallado en Pakistán que muestra vestigios de la cultura olmeca de México –o muy similares. Sin embargo, en elDetector consultamos con un arqueólogo de Pakistán que nos aseguró que tal estructura no se encuentra en ese país y con uno mexicano que nos explicó que no conoce ningún artículo o libro serio que relacione la cultura olmeca con las de esa región de Asia. Además, pasamos la imagen por herramientas de detección especializadas que arrojaron como resultado una alta probabilidad de que la misma haya sido generada con inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

“En Pakistán se encontraron estos vestigios muy similares a la cultura olmeca de México”, dice el texto de una publicación en la que se incluye la imagen, que fue difundida en Facebook el 27 de abril de 2024 y que sumaba 34,000 reacciones y había sido compartida más de 2,600 veces hasta el 16 de mayo.

Mientras que otro post en esa misma red social, publicado el 2 de abril de 2024, aseguraba que la imagen mostraba la “civilización olmeca encontrada en pakistan [sic]”, acumulaba más de 9,800 reacciones y había sido compartido más de 840 veces. Varias publicaciones con la misma imagen hacen afirmaciones muy similares.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

PUBLICIDAD

Tomando lo anterior en consideración, decidimos consultar a expertos para que nos ayudaran a descartar completamente que la imagen corresponda a un supuesto monumento con vestigios olmecas ubicado en Pakistán.

El arqueólogo pakistaní Zafar Iqbal, a quien contactamos a través de sus redes sociales, nos dijo que “no es verdad” lo que afirman las publicaciones y que, aunque no sabe ubicar la imagen que estamos verificando, está “seguro de que no es en Pakistán”.

A su vez, el arqueólogo y antropólogo Juan Ignacio Macías Quintero, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, dijo no encontrar en la imagen de las publicaciones virales “ningún elemento de ninguna naturaleza para suponer, ni siquiera, que tenga algo que ver con la cultura olmeca desarrollada en México”.

“No conozco la ubicación de esa imagen y dudo que sea en Pakistán, dado que tampoco tiene elementos característicos del arte antiguo de aquellas regiones”, aseguró. Agregó que “no existe, hasta donde sé, en ningún journal o libro serio, algún intento por relacionar la cultura olmeca con las del norte de la península India o Asia Central”.

PUBLICIDAD

Conclusión

Es falso que una imagen de una pared de piedra en la que se ven tallas de figuras, entre las que destacan dos cabezas gigantes, corresponda a vestigios de la cultura olmeca –o muy similares– hallados en Pakistán, como aseguran publicaciones compartidas en redes sociales. En elDetector contactamos con un arqueólogo pakistaní que negó que esa formación se encuentre en ese país y con otro experto mexicano que aseguró que en la imagen no hay “ningún elemento de ninguna naturaleza para suponer, ni siquiera, que tenga algo que ver con la cultura olmeca desarrollada en México”. Además, pasamos la imagen por herramientas de detección especializadas que nos dieron una probabilidad de entre el 61.45% y el 86% de que la misma hubiera sido generada con inteligencia artificial. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD