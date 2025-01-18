Cambiar Ciudad
Esa imagen que supuestamente muestra a una mujer dentro de una casa ardiendo en Los Ángeles es falsa: fue hecha con IA

A través del chatbot de elDetector, nos llegó una fotografía consultando si es cierto que se trata de tomas reales de una mujer en la ventana de una casa que se está quemando, pero no es así. La analizamos con tres herramientas de detección de IA. (Haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

Abril Mulato Salinas 's profile picture
Por:Abril Mulato Salinas
Herramientas de detección de IA confirman que fue creada digitalmente. <br>
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Instagram. <br>

Nos llegó como consulta al chatbot de elDetector una imagen, que también circula en redes, en la que supuestamente se ve a una mujer a través de la ventana de una casa que está ardiendo durante los incendios de California, que afectan la ciudad de Los Ángeles, pero la foto no es real. Herramientas de detección de inteligencia artificial (IA) lo determinaron.

Fue creada con IA

Desde elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y esta arrojó como resultado varios videos en redes en los que aparece un clip con la misma imagen de la supuesta mujer de la fotografía que estamos revisando. En la grabación, esta persona se asoma por la ventana de una casa en llamas, grita y la golpea.

El video de apenas 4 segundos es parte de una secuencia más larga en donde aparecen imágenes de incendios en los que se ven casas, edificios y vegetación en llamas y se señala que se trata de Los Ángeles. El audio de la grabación es una mezcla de gritos de personas que se encuentran a la intemperie y una alarma que se repite en loop.

Debido a que, además del video de la mujer en la casa ardiendo, las secuencias que conforman el video muestran acabados poco definidos de las calles, los edificios, las personas y las estructuras, decidimos analizar la imagen con herramientas de detección de IA para verificar su autenticidad.

La herramienta gratuita WasItAI determinó que “una parte significativa de la imagen se había creado con IA”.

También IsitAI, otra herramienta gratuita, determinó con un 60% de probabilidad que la imagen fue generada mediante IA.

Por último la app Illuminarty señaló que había una posibilidad del 46.3% de que la imagen hubiese sido creada con inteligencia artificial.

Esta no es la primera vez que una imagen creada con IA se comparte en redes asegurando falsamente que es real. En las últimas semanas, elDetector ha desmentido varias creadas digitalmente que han sido difundidas señalando que se grabaron durante los incendios recientes en California.

Conclusión

Es falso que esa imagen de una mujer en la ventana de una casa en llamas, que supuestamente muestra una escena consecuencia de los incendios de enero de 2025 en Los Ángeles, sea real. La imagen forma parte de un video más largo que muestra una recopilación de clips de incendios que se señala fueron grabados en esa ciudad de California, pero tres herramientas que detectan IA generativa, dieron como resultado que la misma es una creación digital. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

elDetector

