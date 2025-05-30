Es falso que Harvard se niegue a decir al gobierno “quiénes son” sus estudiantes internacionales, como dice Trump

La disputa que se trazó el presidente Trump contra Harvard ha llevado a una serie de acciones judiciales.

“Parte del problema con Harvard es que hay alrededor de un 31% de extranjeros que vienen a Harvard […], pero se niegan a decirnos quiénes son esas personas”, afirmó falsamente el presidente Donald Trump (del minuto 5:30 al 6:23), el pasado 25 de mayo de 2025, en declaraciones a reporteros desde Morristown, Nueva Jersey.

“Queremos una lista de esos estudiantes extranjeros y nosotros averiguaremos si están bien o no. Muchos estarán bien, asumo. Y asumo que, con Harvard, muchos estarán mal”, añadió Trump.

La afirmación del presidente no está apegada a la verdad porque, al inscribir a los estudiantes internacionales, las universidades informan al gobierno federal de los datos esenciales de estos; y quienes ingresan a estudiar al país desde otras naciones deben solicitar una visa de estudiante , tipo F-1, M-1 o J-1, otorgada por el gobierno federal (específicamente, por el Departamento de Estado).

Harvard, el SEVP y la supuesta negativa a suministrar información

Harvard , al igual que otras universidades del país que reciben estudiantes internacionales, forma parte del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), que “recopila, mantiene, analiza y proporciona información para que solo estudiantes extranjeros o visitantes de intercambio legítimos puedan ingresar a Estados Unidos”.

“El SEVP también garantiza que las instituciones que aceptan estudiantes inmigrantes estén certificadas y cumplan con las normas y regulaciones federales que las rigen”, según detalla la página web del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE, por sus siglas en inglés ).

En un comunicado publicado en The Harvard Gazette el 23 de mayo de 2025 , dos días antes de la declaración del presidente sobre la supuesta negativa de Harvard de suministrar información sobre quiénes son sus estudiantes extranjeros, la universidad afirmó que, en una carta del 22 de mayo firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , se informaba a la institución que la certificación de la universidad para el SEVP “había sido revocada, con efectos inmediatos”.

Argumentaba Noem, continúa la declaración de Harvard, que la decisión “era resultado del fallo de Harvard de cumplir adecuadamente con una solicitud del 16 de abril de 2025 , hecha por el gobierno en busca de archivos relacionados con estudiantes internacionales”. En esa solicitud inicial, parte del origen del conflicto entre el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y la casa de estudios, se pedía, entre otros datos, “información relevante sobre las actividades ilegales conocidas de cada titular de un visado de estudiante, y si dichas actividades tuvieron lugar en el campus”.

El DHS informó en su página web que, junto con la decisión de retirar fondos federales a la institución educativa, la secretaria Noem advertía que de no dar cumplimiento a la “exigencia”, la universidad “se enfrentaría a la pérdida inmediata de la certificación del SEVP”.

Esa revocación se materializó, como dijimos antes, el 22 de mayo de 2025 , con señalamientos contra la casa de estudios por presuntamente “fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”.

El mismo día 23 de mayo de 2025, el presidente de la institución educativa, Alan Garber, defendió en un comunicado que “Harvard sí respondió a las peticiones del Departamento, como exige la ley”. También el 23 de mayo, Harvard obtuvo una protección temporal ante la decisión del gobierno, del día anterior, de revocar la certificación del SEVP, por supuesta conducta “proterrorista”.

Sin embargo, este 29 de mayo de 2025 , el gobierno dio un plazo de 30 días a Harvard para responder una serie de preguntas antes de retirar la certificación SEVP; y este mismo día, una jueza frenó indefinidamente la orden del gobierno para revocar el programa de visas para estudiantes internacionales de Harvard.

Los argumentos de Harvard

El 30 de abril de 2025, Steve Bunnell, abogado y exdirector jurídico del DHS, que ahora dirige Noem, presentó un documento a nombre de Harvard ante la corte distrital de Massachusetts en el que detalla que la universidad está en disposición de presentar lo solicitado por la secretaria de Seguridad Nacional.

“La carta [de Noem] exigía la presentación de la información [sobre los estudiantes extranjeros] en un plazo de 10 días hábiles a partir del 16 de abril de 2025. La presentación de Harvard refleja su máximo esfuerzo por cumplir este plazo, a pesar del alcance de las solicitudes incluidas en la carta, que abarcan a más de 5,200 estudiantes. Si Harvard descubre información adicional que entre en las categorías mencionadas anteriormente, la presentará sin demora como complemento”, se lee en el documento presentado por Bunnell .

La universidad precisó que trabajó para recabar la información requerida sobre los miles de estudiantes internacionales, tomando en cuenta los años académicos 2023-2024 y 2024-2025, este último hasta el 30 de abril de 2025 inclusive; y en registros como, por ejemplo, números de identificación estudiantil, nombres, fechas de nacimiento, países de ciudadanía e información de matrícula, además de estatus académico, cursos y créditos.

“Para ser claros, Harvard está cumpliendo con las solicitudes legítimas de la carta [de Noem], en lugar de retirarse voluntariamente de la certificación SEVP”, agrega Bunnell , representante de la universidad.

El 7 de mayo de 2025, el DHS respondió en un correo a la corte que la información proporcionada por Harvard no “respondía completamente a la solicitud de la secretaria”, y pidieron una razón detallada de lo que habían solicitado el 16 de abril de 2025: información relevante sobre las actividades ilegales conocidas de cada titular de un visado de estudiante, y si dichas actividades tuvieron lugar en el campus; así como también sobre amenazas conocidas a otros estudiantes o personal de la universidad, entre otras.

Desde elDetector enviamos un correo electrónico de consulta a Harvard sobre si se han negado a entregar información sobre sus estudiantes internacionales, pero a la fecha de publicación de esta verificación no habíamos recibido respuesta. Por tanto, no sabemos si hay parte de la información solicitada que no ha sido entregada por la universidad, pero lo que en cualquier caso es falso es que la casa de estudios no haya informado al gobierno de quiénes son sus estudiantes extranjeros, como dice Trump, porque los datos básicos de los estudiantes se facilitan a las autoridades en el proceso de inscripción y solicitud de visados.

Conclusión

Es falso que la Universidad de Harvard se haya negado a entregar información sobre quiénes son sus estudiantes internacionales, como afirmó el presidente Donald Trump el pasado 25 de mayo de 2025. Las universidades informan al gobierno federal, al inscribir a los estudiantes extranjeros, de datos esenciales; y quienes ingresan a estudiar al país deben solicitar una visa de estudiante específica otorgada por el gobierno federal. Además, a solicitud de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Harvard presentó la información requerida de miles de estudiantes extranjeros. El DHS habría argumentado que no se cumplieron los requisitos, revocó la certificación del SEVP y, tras una serie de medidas judiciales, este 29 de mayo de 2025 el gobierno dio 30 días a la universidad para responder a una serie de preguntas antes de retirar la certificación. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

