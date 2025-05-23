Harvard obtiene protección temporal ante la decisión de gobierno de Trump que le impide inscribir estudiantes internacionales

Video El gobierno de Trump amenaza a Harvard con vetar a estudiantes extranjeros: esta es la razón

Una juez federal bloqueó la decisión del gobierno de Trump de prohibir la matrícula de estudiantes internacionales en Harvard y emitió una orden de restricción temporal impide que se le retire la certificación a la universidad en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, que le permite patrocinar visas estudiantiles, horas después de que el centro de estudios presentara una demanda contra la decisión del Poder Ejecutivo.

La Universidad de Harvard demandó la mañana del viernes la decisión del gobierno de Trump de prohibir a la universidad matricular a estudiantes extraneros y lo calificó de represalia inconstitucional, por desafiar las exigencias políticas de la Casa Blanca.

La jueza de distrito Allison Burroughs, designada por el presidente demócrata Barack Obama, emitió la orden de restricción temporal que congela la política como pedían los demandantes y ha programado una audiencia para el 27 de mayo.

En la acción legal presentada este viernes ante el tribunal federal de Burroughs, en Boston, Harvard afirmó que la acción del gobierno viola la Primera Enmienda y tendrá un "efecto inmediato y devastador para Harvard y más de 7,000 titulares de visas".

"De un plumazo, el gobierno ha buscado eliminar a una cuarta parte del alumnado de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y su misión", declaró Harvard en su demanda.

Harvard tiene matriculados más de 6,800 estudiantes extranjeros en su campus de Cambridge, Massachusetts. La mayoría son estudiantes de posgrado y provienen de más de 100 países.

El departamento anunció la acción el jueves, acusando a Harvard de crear un ambiente inseguro en el campus al permitir que "agitadores antiamericanos y proterroristas" agredan a estudiantes judíos en el campus. También acusó a Harvard de coordinarse con el Partido Comunista Chino, alegando que la escuela había acogido y entrenado a miembros de un grupo paramilitar chino tan recientemente como en 2024.

"Harvard no cederá"

El rector de Harvard, Alan Garber, declaró a principios de este mes que la universidad ha implementado cambios en su gobernanza durante el último año y medio, incluyendo una amplia estrategia para combatir el antisemitismo.

Garber afirmó que Harvard no cederá en sus "principios fundamentales, legalmente protegidos" por temor a represalias. Harvard ha dicho que responderá más adelante a las acusaciones planteadas inicialmente por los republicanos de la Cámara de Representantes sobre la coordinación con el Partido Comunista Chino.

La amenaza a la matrícula internacional de Harvard se deriva de una solicitud del 16 de abril de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien exigió que Harvard proporcionara información sobre estudiantes extranjeros que pudieran implicarlos en actos de violencia o protestas que pudieran llevar a su deportación.

Noem afirmó que Harvard puede recuperar su capacidad para acoger a estudiantes extranjeros si presenta una amplia base de registros de estudiantes extranjeros en un plazo de 72 horas. Su solicitud actualizada exige todos los registros, incluyendo grabaciones de audio y video, de estudiantes extranjeros que participan en protestas o actividades peligrosas en el campus.

Esta demanda es independiente de la anterior de la universidad, que impugna más de 2,000 millones de dólares en recortes federales impuestos por la administración republicana.

