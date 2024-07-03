Grupo Carso de Carlos Slim no ofrece un nuevo programa de inversión en petróleo: se trata de una ciberestafa

No es la primera vez que el nombre del empresario es usado para desinformar.

Días después del anuncio oficial de la adquisición de la compañía PetroBal por parte Grupo Carso, cuyo dueño es el multimillonario Carlos Slim, se difunde un video en Facebook que asegura falsamente que los mexicanos pueden acceder a ganancias petroleras a través de "un nuevo programa de inversión" cumpliendo con algunos requisitos. Si bien la compra de PetroBal fue confirmada oficialmente en junio de 2024, el equipo de la empresa mexicana ha negado la existencia del programa de inversión mencionado en la publicación.

Un video con la voz en off anuncia que "Carso Grupo ha comprado Petrobal", prometiendo nuevas oportunidades de inversión y “ganancias” en el sector petrolero para los mexicanos. En el post, en el que se observa la imagen de Carlos Slim, se detallan los requisitos para participar en este supuesto "programa de inversión": tener más de 30 años, ser ciudadano mexicano y contar con “4,500 pesos (246.37 dólares)”.

El audio también asegura falsamente que la “transparencia y honestidad de la plataforma están garantizadas por Carlos Slim”, e invita a los interesados a “presentar su solicitud en el sitio web” en el enlace incluido en la publicación.

Ese programa de inversión “no existe”

Desde elDetector ingresamos al sitio web oficial de Grupo Carso y encontramos, en la sección de sala de prensa, un comunicado emitido el 21 de junio de 2024 en el que se anunció la adquisición del 100% del capital social de PetroBal. Sin embargo, no encontramos ninguna mención del supuesto programa de inversión ni los requisitos para participar en este, como menciona el post que estamos verificando.

Contactamos directamente al equipo de la empresa de Slim para confirmar lo promovido en la publicación. "La operación es cierta”, pero “el programa no existe, por lo que no existen requisitos", respondió vía correo electrónico Renato Flores Cartas, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de la empresa.

En búsqueda de información adicional, accedimos al enlace proporcionado en la publicación, el cual Flores Cartas aclaró que "no pertenece a Grupo Carso" y "es uno de los muchos sitios fraudulentos en internet destinados a engañar a la gente".

Las ciberestafas se caracterizan por suplantar a organizaciones legítimas o personas conocidas para parecer auténticas y ganar la confianza del receptor. Estos intentos pueden llegar por email, sitios web o mensajes directos al celular. Si se encuentra sitios web sospechosos, puede reportarlos a Google mediante un formulario accesible en safebrowsing.google.com.

Al ingresar en el enlace de la publicación analizada, notamos que la página, que se describe como una "empresa de profesionales" dedicada al "asesoramiento de inversión de fondos inmobiliarios", no tiene relación con inversiones en petróleo, a diferencia de lo que anuncia el video desinformativo.

El uso de titulares falsos e imágenes de figuras reconocidas para atraer usuarios a sitios web se conoce como clickbait (ciberanzuelo). Esta táctica se emplea principalmente para aumentar las visitas que puede traducirse en beneficios económicos.

El magnate mexicano ha sido objeto de falsedades sobre inversiones en criptomonedas y petróleo, que el equipo de elDetector también ha desmentido.

Conclusión

Es falso que Grupo Carso ofrezca un programa de inversión exclusivamente para los mexicanos en el cual pueden participar con 4,500 pesos, como se afirma en un video difundido en Facebook. Renato Flores Cartas, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de Grupo Carso, confirmó a elDetector que si bien es cierto que Grupo Carso adquirió PetroBal, el supuesto programa de inversión para que los mexicanos obtengan ganancias no existe. Además, señaló que el enlace incluido en la publicación no corresponde a la empresa. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

