Disfruta de una semana de Halloween espeluznante en ‘Enigmas sin resolver’

'Enigmas sin resolver' trae una semana oscura, especial para sus enigmáticos.

Aunque hoy asociamos Halloween con dulces, disfraces y pasarla bien, esta es una tradición muy antigua llena de símbolos y personajes oscuros que ejercen un efecto fascinante. En Enigmas sin resolver te traemos tres episodios especiales para que tú y todos los amantes del terror vivan esta semana al máximo.

¿Recuerdas a Michael Myers? El lunes 28 de octubre estrenamos ‘El asesino de Halloween’, un episodio dedicado al macabro protagonista de una de las franquicias del cine de terror más memorables: 'Halloween'. Myers paralizaba de miedo a sus víctimas con una máscara blanca y un cuchillo enorme; en este episodio exploramos todos los mitos, leyendas urbanas, creencias y todo lo que gira alrededor del sanguinario Michael Myers.

En el episodio del miércoles 30 nos dedicamos a explorar el origen y los elementos más icónicos de Halloween. Esta terrorífica celebración –que hoy nos parece tan divertida– en realidad viene de una tradición muy antigua que ha sido parte de muchas culturas, donde se han registrado eventos espeluznantes.

Y cerramos la semana con el toque mexicano que faltaba. El episodio del viernes 1 de noviembre lo dedicamos al Día de Muertos, la fiesta que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Escucharemos las historias de nuestros enigmáticos sobre visitas y sucesos extraños, conmovedores e incluso aterradores ocurridos durante esta importante celebración.



Escucha todos los episodios de esta espeluznante semana del podcast de Enigmas sin Resolver en Uforia App, Apple Podcasts, Spotify, y el canal de YouTube de Uforia Podcasts.

¿Quién conduce ‘Enigmas sin resolver’?

Enigmas sin resolver es un podcast de Uforia conducido por Luisa Iglesias, quien intenta descifrar esos sucesos inexplicables que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad.

En Enigmas sin Resolver hay crímenes, terror y eventos paranormales, y toda su comunidad de enigmáticos presta su ayuda para descifrar esos misterios, desde los oyentes hasta expertos con demostrada trayectoria en diversos campos. Cada episodio es un nuevo reto.

Luisa Iglesias estudió Lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha trabajado como locutora y guionista. Desde hace más de veinte años se ha especializado en el género de terror, dando conferencias por todo México y Centroamérica.

