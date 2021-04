¿El gobierno de Biden detiene a niños migrantes en jaulas como las usadas por el gobierno de Trump?

Sí. El gobierno de Biden emplea centros de detención para albergar a menores sin documentos, pero no en las condiciones en las que lo hacía la administración Trump.

Un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza que pidió el anonimato porque no está autorizado para hablar con periodistas, y que conoce las estadísticas de las llegadas, dijo el 26 de marzo, durante una llamada telefónica con reporteros de diversos medios, incluyendo Univision Noticias que durante los últimos 30 días los 5,000 inmigrantes que llegaban al día, en promedio, a la frontera binacional Estados Unidos-México incluían un promedio diario de 500 menores no acompañados.

La cadena NBC reportó , con datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP por sus siglas en inglés), que más de 18,500 menores no acompañados llegaron a EEUU por esa frontera en marzo, una cifra récord, “60% más alta que el récord anterior de 11,494” menores.

Cuellar dijo que las fotos habían sido captadas recientemente (no dijo la fecha exacta) en el centro Donna-Rio Bravo Internacional de la Patrulla Fronteriza en Texas, y que decidió difundirlas para denunciar que el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS por sus siglas en inglés) no está recibiendo a los niños migrantes con la celeridad necesaria para que permanezcan en poder de la Patrulla Fronteriza solamente las 72 horas que estipula el Acuerdo Flores de 1997. El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores , una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. Su caso levantó una larga batalla judicial que estableció unas reglas para garantizar los derechos de los menores llegados por la frontera.

No están en jaulas ni los separan de sus padres

A diferencia del gobierno de Trump, los menores que están bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza no están en jaulas, no son expulsados automáticamente ni son separados de sus padres cuando llegan a la frontera .

Aunque sí están hacinados y no tienen espacio ni para salir ni para jugar, como en un albergue en Donna, Texas, al cual ingresó la agencia AP el martes 30 de marzo , no están en jaulas. En este centro de detención hay más de 4,000 niños y niñas, aunque tiene capacidad para 250 personas. Las habitaciones separadas con láminas de plástico están diseñadas para albergar a 32 niños, pero acogen a más de 500. Tenían las puertas abiertas.

El gobierno de Biden ha decidido invocar una ley sanitaria de la administración Trump, llamada Título 42 , para expulsar inmediatamente a adultos y algunas familias indocumentadas, pero no así a los menores de edad. Trump había activado el Título 42 el 21 de marzo de 2020 para contener la pandemia del coronavirus y la llegada de migrantes que solicitaban asilo.

Durante la conferencia de prensa que ofreció el 25 de marzo, Biden se refirió a su política de no deportar ni separar a niños migrantes de sus familias cuando llegan a la frontera.

El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas ha reiterado que la política migratoria del gobierno actual es seguir expulsando a las familias y adultos solteros que llegan sin documentación a la frontera. Pero no así a los niños.

"Hemos tomado una decisión distinta a la del gobierno anterior. No expulsamos niños pequeños para devolverlos al entorno de pobreza y violencia del que están huyendo", dijo a CBS .

Más hospedajes

Cuando un reportero cuestionó por qué Biden abre el mismo centro que ya él mismo había criticado, la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki respondió que " no se trata de niños en jaulas . No es una réplica. Es una reapertura temporal durante covid-19. Nuestra intención es cerrarlo, pero queremos asegurarnos de que podemos seguir protocolos para el covid mientras niños sin acompañante adulto vienen a Estados Unidos".

Conclusión

Si bien el gobierno de Biden opera centros de detención para niños migrantes, ha implementado un cambio de política respecto al gobierno de Trump. Aunque Biden reactivó el Título 42, de la administración Trump, para expulsar adultos de inmediato, no hace lo mismo con los menores ni los separa de sus familias.

Los niños que están en centros de detención bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza sí están hacinados, y así lo ha reconocido el gobierno, pero no están en jaulas como las que utilizó Trump bajo su política de “Tolerancia Cero”.

