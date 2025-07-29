Esas fotos del autor del tiroteo en un edificio de oficinas de Nueva York con una gorra de MAGA NO son reales

La gorra no está en las imágenes originales difundidas por medios.

PUBLICIDAD

El tiroteo que inició Tamura buscaba, según las autoridades, atacar las oficinas de la National Football League (NFL, por sus siglas en inglés).

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Foto manipulada con Grok

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens de la foto tipo carnet de Shane Tamura, viendo a la cámara, vestido con una chaqueta negra, la supuesta gorra roja y un fondo azul claro. Todos los resultados en concordancias exactas muestran la misma fotografía, solo que sin el accesorio que usan los seguidores del presidente Trump.

El Daily Mail publicó en la madrugada de este 29 de julio de 2025, las mismas fotos de Tamura, pero sin la gorra. Otros medios como, por ejemplo, ABC News también ilustraron las informaciones del tiroteo con las mismas fotos de Tamura, sin la gorra.

Además, en una de las fotografías que circulan en X hay una firma electrónica en la parte inferior derecha que dice: Grok (ver cuadro verde). Grok es la inteligencia artificial de X , lo que significa que la imagen fue generada digitalmente.

También pasamos por Google Lens la fotografía en la que se ve a lo lejos a un hombre vestido de traje oscuro, camisa blanca, sin corbata, tenis blancos, la gorra roja y un arma larga caminando por una calle, la imagen fue usada para dar a conocer la identidad y algunos de los detalles preliminares del tiroteo en Manhattan. En la grabación y fotografías originales que circulan en medios de comunicación con trayectoria y credibilidad, va sin la supuesta gorra roja, solo con el cabello a la vista.

PUBLICIDAD

Conclusión

Están manipuladas esas fotografías que circulan en X (antes Twitter) de Shane Tamura, el hombre que disparó y posteriormente se quitó la vida dentro de un edificio de oficinas en Nueva York . En las fotos originales, que circulan en medios de comunicación con credibilidad y trayectoria, no está usando el accesorio que identifica al movimiento Make America Great Again. Una de las fotos que circula en X, tiene en la parte inferior derecha, la firma de Grok, la inteligencia artificial de X. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD