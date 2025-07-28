Qué se sabe del tiroteo en un edificio de oficinas en Nueva York que dejó cuatro víctimas mortales; el presunto atacante se suicidó

Video Las claves del tiroteo en Manhattan: muertos, heridos y una gran movilización policiaca

Un tiroteo registrado este lunes en un edificio de oficinas de Nueva York dejó al menos cuatro víctimas mortales, según confirmó el alcalde de la ciudad, Eric Adams. El sospechoso se suicidó tras llevar a cabo el ataque.

"Estamos trabajando para comprender por qué atacó este lugar en particular", declaró la comisionada de policía Jessica Tisch. El edificio alberga oficinas de algunas de las principales firmas financieras del país y de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Entre las víctimas se encuentra un policía fuera de servicio que trabajaba como seguridad privada en el edificio. Se trata de Didarul Islam, un hombre de 36 años, inmigrante de Bangladés que había servido como agente en la ciudad de Nueva York durante tres años y medio.

"Murió como vivió. Un héroe", subrayó Tisch. Estaba casado y tenía dos hijos pequeños, y su esposa está embarazada de su tercer hijo, añadió.

Las autoridades identificaron al presunto atacante como Shane Tamura, de Las Vegas, y revelaron que “tiene un historial documentado de salud mental”. El joven, de 27 años, murió tras dispararse en el pecho.

El alcalde Adams indicó que las autoridades aún están desentrañando lo ocurrido. “Cinco personas inocentes fueron baleadas esta noche, perdimos cuatro almas en otro acto de violencia armada sin sentido”, lamentó.

Así fue la cronología del tiroteo en un edificio de oficinas en Manhattan

Un video de vigilancia mostró a un hombre saliendo de un auto BMW estacionado en doble fila, portando un rifle M4 a plena luz del día, antes de dirigirse al edificio.

Según Tisch, el atacante abrió fuego contra el agente de policía al entrar y disparó a una mujer que intentó esconderse tras una columna, tras lo que empezó a lanzar ráfagas de disparos contra el vestíbulo.

El hombre se dirigió entonces al ascensor y disparó a un guardia de seguridad que se refugiaba tras un mostrador, causando su tercera víctima mortal. También disparó a otro hombre en el vestíbulo, que resultó herido.

En ese momento, una mujer salió del elevador. El atacante, sin embargo, la dejó pasar sin causarle ningún daño.

El hombre subió al piso 33, a una inmobiliaria, donde disparó y mató a una mujer. Posteriormente, caminó por un pasillo y se disparó a sí mismo, informó la comisionada.

Otras cuatro personas están siendo tratadas por “heridas menores sufridas en sus intentos de huir de la escena”, declaró Tisch.

Los agentes encontraron un estuche de rifle, un revólver, cargadores y municiones en su coche, indicó la funcionaria, quien aclaró que consideran que se trataba de un "lobo solitario" y que ya no existe amenaza activa para la población.

Tisch declaró que había dos agentes realizando tareas de seguridad remuneradas en diferentes partes del edificio, como parte de un programa que permite a las empresas contratar agentes uniformados del Departamento de Policía de Nueva York para brindar seguridad.

Personas que estaban en el edificio del tiroteo en Manhattan relatan el terror que vivieron

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que los equipos de emergencia acudieron al edificio de oficinas de Park Avenue alrededor de las 6:30 p.m. tras recibir un informe de disparos.

Jessica Chen declaró a ABC News que estaba viendo una presentación con decenas de personas en el segundo piso cuando "escuchó varios disparos muy seguidos desde el primer piso".

Ella y otros corrieron a una sala de conferencias y bloquearon la puerta con mesas.

"Sinceramente, estábamos muy, muy asustados", relató, y añadió que les envió un mensaje a sus padres para decirles que los quería.

Imágenes de televisiones locales mostraron filas de personas evacuando el edificio de oficinas con las manos en alto. El edificio incluye oficinas de Blackstone y el consulado general de Irlanda.

El edificio donde ocurrió el tiroteo se encuentra en una zona concurrida del centro, a pocos pasos al norte de la Grand Central Terminal y a una cuadra al este de la Catedral de San Patricio.

El sistema de alerta de gestión de emergencias de la ciudad advirtió sobre retrasos en el tráfico, cierres de carreteras e interrupciones del transporte público en la zona.

Hasta finales de julio, la ciudad de Nueva York iba camino de registrar la menor cantidad de asesinatos y heridos por disparos en las últimas décadas.