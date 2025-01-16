Esas fotografías de animales silvestres muertos en un bosque quemado NO son reales: fueron creadas digitalmente

Circula en Facebook una serie de fotografías que muestran animales silvestres muertos en un bosque quemado, con la afirmación de que corresponden a los incendios que vive California desde el pasado 7 de enero de 2025 . Eso es falso.

PUBLICIDAD

Los animales, a simple vista, parecen osos y ciervos, pero ya en detalle no se sabe específicamente qué son: alguno tiene como pelaje de lobo, cara de oso y partes del cuerpo similares a las de un castor; o un aparente ciervo tiene lo que parece ser una boca de caballo y nariz de vaca. Ya con esos detalles, que nos hicieron sospechar,analizamos las imágenes con herramientas de detección de inteligencia artificial (IA) que dieron positivo a que se trata de creaciones digitales.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Esas imágenes son IA

“Parece una escena de película pero no lo es…”, se lee en la publicación de Facebook, acompañada de la etiqueta #California y de varias fotografías que, supuestamente, buscan mostrar las consecuencias de los incendios en ese estado.

Tomamos las supuestas fotos y las pasamos por tres herramientas gratuitas de detección de IA: AI or Not , Sightengine y WasItAI .

Una primera foto en la que se ve el bosque quemado, un animal con aspecto de oso en primer plano, un segundo animal que no se define de fondo, ramas secas y tierra árida dio positivo a IA en las tres herramientas.

Una segunda imagen, también de un animal con aparente aspecto de oso, tirado en la tierra de lado, otro animal de fondo que se ve difuso, ramas sin hojas y tierra quemada, también resultó ser una creación de IA. WasItAI analizó: “Estamos seguros de que esta imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por la IA”. Ai or Not la calificó también como IA, lo mismo que Sightengine.

PUBLICIDAD

Una tercera foto de lo que parece ser un ciervo tirado de medio lado con los ojos abiertos y dos animales más al fondo, igualmente con un bosque arrasado por la sequía o el fuego, dio como resultado ser una creación digital en WasItAI, mientras que AI or Not no logró determinarlo y Sightengine sí concluyó que es IA.

Otra imagen de otro animal silvestre, similar a un ciervo, pero con cara de caballo y nariz de vaca, con la cabeza de frente pegada a la tierra, otro animal de fondo y troncos difuminados al final, fue analizada por WasItAI como IA, y AI or Not la calificó como “probablemente humana”, es decir real. Una tercera herramienta, Sightengine, arrojó que es una creación digital.

Como hemos dicho en otras oportunidades en elDetector, las herramientas de detección de IA no son 100% fiables, pero son un apoyo en la verificación de datos, cuando al observar en detalle las imágenes generan sospecha de engaño o falsedad.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens de cada una de las supuestas fotografías no hallamos registro de que las mismas hayan circulado antes de los incendios en California en internet, y tampoco hay registro de noticias de medios fiables que hayan informado sobre un hallazgo de animales salvajes muertos en esas condiciones.

Conclusión

Es falso que esas imágenes que circulan en redes sociales, en las que supuestamente se ven animales silvestres en bosques arrasados por el fuego, sean fotografías de los incendios en California, como afirman en redes sociales. Además de detallar que los animales tienen características que no permiten saber realmente de qué animal se trata, tres diferentes herramientas de detección de IA generativa dieron positivo a que son creaciones digitales. Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens no arrojó resultados sobre el uso de las fotografías antes de los incendios en California, pero tampoco que medios fiables hayan informado sobre un hallazgo así. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.