Esa fotografía de un rascacielos ruso en llamas NO es de “última hora”, como afirman en redes sociales: es de diciembre de 2024

Desde que comenzó el conflicto Ucrania - Rusia, se han generado múltiples desinformaciones.

“Última hora. Ucrania bombardea rascacielos de Rusia”, se lee en un texto superpuesto en una fotografía que circula en redes sociales en marzo de 2025, en la que se ve un edificio muy alto, de color gris, con llamas saliendo de él. Es falso que corresponda a una ofensiva ucraniana de “última hora”, como afirman en Instagram. La imagen está fuera de contexto, porque el hecho ocurrió en diciembre de 2024.

Comprobamos el contexto real de la fotografía con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, así como con registros periodísticos del ataque con drones que produjo que el edificio se incendiara.

El ataque ocurrió a finales de 2024, no en marzo de 2025

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens de la foto del edificio en llamas hallamos, entre varios resultados, informaciones en páginas web de noticias que dan cuenta de que la fotografía es de diciembre de 2024, de un ataque con drones de Ucrania a Kazán, Rusia.

Awaz The Voice , un medio de la India , informó el 22 de diciembre de 2024 que Tartaristán (una región dentro de Rusia, de la que Kazán es su capital) fue declarada en emergencia tras unos ataques con drones ucranianos. El artículo tiene como referencia la foto del edificio en llamas, que afirman falsamente en Instagram es actual.

Australian Broadcasting Corporation, una radio pública de Australia , publicó también en su página web una nota sobre el ataque con drones que hizo Ucrania en diciembre de 2024. “ Ucrania lanza un 'ataque masivo con drones' que impacta un edificio de apartamentos en Kazán, dicen funcionarios rusos”, se lee en el titular. El artículo incluye un video en el que se ve el mismo edificio en llamas.

Ya con el dato de que en diciembre de 2024, específicamente entre el 21 y 22 de diciembre, hubo un ataque con drones que envió Ucrania a Rusia, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español . Con los resultados confirmamos que el origen de la foto, efectivamente corresponde al ataque con drones de diciembre de 2024, y no es de una “ofensiva ucraniana con aviones no tripulados” de “última hora”, como se lee en redes sociales.

Conclusión

Es falso que esa fotografía corresponda a un bombardeo de “última hora” ejecutado por Ucrania contra rascacielos en Rusia. La imagen que acompaña esa afirmación en Instagram está fuera de contexto, porque no es actual, como quieren hacer ver en redes sociales, sino que corresponde a un ataque de diciembre de 2024, y no de marzo de 2025. Confirmamos la falsedad de la afirmación y el contexto real de la fotografía con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, así como con registros periodísticos del ataque con drones que produjo que ese edificio se incendiara. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

