Esa fotografía que muestra a familiares de Tim Walz usando camisetas pro Donald Trump es engañosa

Imagen @⁨Abs⁩ // Crédito: Arlene Fioravanti Müller (Arte) / Stephen Maturen - Getty Images (Foto) / Captura de Facebook.

Las playeras que visten las personas de la imagen dicen “Los Walz apoyan a Trump”. <br>

Publicaciones en Facebook muestran una fotografía de ocho personas usando camisetas con la frase en inglés “Los Walz apoyan a Trump” y afirman que la familia de Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia, apoya la candidatura del republicano Donald Trump, pero son engañosas. Los mensajes no explican que quienes aparecen en la imagen son en su mayoría primos en segundo grado de Walz que no son cercanos al demócrata, según entrevistas que la misma familia Walz otorgó a medios de comunicación.

“Esta foto de la Familia de Tim Walz nombrado a la vicepresidencia por Kamala y su régimen; les desagrada tanto este miembro de la familia que todos votarán por Trump…TRUMP 2024”, dice un mensaje.

El texto incluye una imagen en la que se ve a cinco hombres y tres mujeres vestidos con playeras azul marino con la frase pro Trump en letras blancas y atrás hay una manta que dice: “Trump 2024. Recuperemos América”.

Familia de Walz habló con medios sobre las personas de la foto

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que la fotografía ha circulado en redes y en medios desde el 4 de septiembre de 2024; uno de los resultados lleva a una nota de Fox News que incluye la fotografía. También hallamos un posteo del expresidente republicano en su red social Truth Social con el mensaje: “Muchas gracias Jeff. Es un gran honor contar con tu respaldo. ¡Espero conocerte pronto!”.

Jeff es el hermano de Tim Walz y recientemente ha manifestado no estar de acuerdo con las políticas de su familiar.

La búsqueda inversa que hicimos nos arrojó un tuit que fue publicado antes por Charles Herbster, presidente de Rural Americans for Trump y excandidato republicano a gobernador de Nebraska, y que dice: “La familia de Tim Walz en Nebraska quiere que sepas algo @realDonaldTrump @JDVance”.

Realizamos también una búsqueda con palabras clave en Google y encontramos que algunos miembros de la familia del candidato demócrata hablaron con medios para ofrecer más contexto sobre la imagen que ha circulado en redes sociales.

Por ejemplo, la madre de Tim Walz, Darlene Walz, dijo al Daily Beast el 4 de septiembre de 2024 que la foto de los familiares del demócrata que se volvió viral mostraba “en su mayoría primos segundos” de Nebraska por parte de su difunto esposo. Sandy Dietrich, hermana de Walz, dijo a The Associated Press (AP) que no eran cercanos. “No los conocíamos”, afirmó.

Además Rod Edwards, portavoz de Herbster, dijo a AP que la familia en la foto son descendientes de Francis Walz, quien era hermano del abuelo de Tim Walz. "Todos son Walz y cónyuges", dijo Edwards. También los miembros de la familia retratados dijeron en un mensaje a AP que son descendientes del hermano del abuelo de Tim Walz.

El hermano de Tim Walz no aparece en la foto

A pesar de que Trump sugirió en su publicación en Truth Social que Jeff Walz aparecía en la fotografía compartida en redes sociales, Herbster no mencionó en su posteo que él apareciera en la foto. El vocero de de Herbster, negó que dicha afirmación fuera real a Forbes.

Hicimos una búsqueda con palabras clave en Google y comparamos las fotografías de Jeff Walz con los hombres que aparecen en la imagen y confirmamos que Jeff no aparece en la imagen viral.

Conclusión

Esas publicaciones que afirman que una fotografía que muestra a ocho personas vistiendo playeras azul marino con una leyenda que dice “Los Walz apoyan a Trump” es de familiares de Tim Walz apoyando la campaña del republicano Donald Trump son engañosas. Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y otra con palabras clave en Google, encontramos que la madre y una hermana de Tim Walz han detallado a medios que quienes aparecen en la foto son familiares en segundo grado, descendientes del hermano del abuelo de Tim Walz, con los que no tienen relación. También el vocero de Charles Herbster, presidente de Rural Americans for Trump y excandidato republicano a gobernador de Nebraska que compartió la fotografía originalmente, confirmó dicho parentesco y agregó que en la foto no aparece Jeff Walz, hermano de Tim Walz que recientemente ha manifestado no estar de acuerdo con las políticas del candidato a la vicepresidencia. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

