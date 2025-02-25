Esa foto del Papa Francisco con mascarilla de oxígeno NO es real: fue creada con IA

A raíz del deterioro de la salud del Papa Francisco , comenzó a circular viralmente en Facebook una fotografía en la que supuestamente se le ve con sotana blanca acostado en una camilla con una mascarilla de oxígeno, un portasuero, los ojos entrecerrados, y de fondo unos cuadros de marco dorado. La imagen es falsa porque no es real.

Comprobamos la falsedad de esa foto con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, herramientas de detección de inteligencia artificial (IA), revisión de los detalles y búsqueda de la fotografía en los canales oficiales de difusión del Vaticano, los mismos por donde se ha estado informando sobre la salud del Papa.

Inconsistencias y análisis con herramientas de detección de IA

Los mensajes que acompañan la foto son variados: textos incompletos donde apenas se lee “Noticia de última hora, su Santidad el Papa Francisco ha v…ver más”; algunos que incluso anuncian su muerte “Última hora: Luto en la iglesia Católica. Fallece el Papa Francisco a los 88 años…”; entre otros. Hasta este 25 de febrero de 2025, el Papa no ha muerto, como afirman falsamente algunos de los mensajes en redes sociales.

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, hallamos que la supuesta fotografía del Papa con mascarilla de oxígeno está circulando especialmente en redes sociales desde el pasado 22 de febrero de 2025. No hay registro de que medios de comunicación confiables y de renombre la hayan publicado. El Papa se encuentra ingresado en el Hospital Gemelli, de Roma, desde el pasado 14 de febrero por una bronquitis y un “cuadro clínico complejo” .

Revisamos el canal oficial de información sobre la salud del Papa, Vatican News desde el 22 de febrero , cuando comenzó a circular la supuesta fotografía. Solo hallamos los partes médicos y en ninguno de ellos se muestra una imagen del Papa, y menos, supuestamente, recibiendo soporte respiratorio. Los comunicados del 22 , 23 , 24 y 25 de febrero solo se limitaron a hablar de los problemas asociados al cuadro crítico, las crisis asmáticas respiratorias y una insuficiencia renal.

En elDetector analizamos la fotografía en detalle y notamos tres inconsistencias principales, así como que la imagen tiene acabados difusos, una de las características que los expertos en IA reconocen que esa tecnología no ha podido perfeccionar todavía. La mascarilla de oxígeno no está sostenida por ligas o adhesivos que se le ponen a los pacientes (cuadro rojo); un portasuero, de los que se usan para sostener los tratamientos, desaparece en el borde de la cama (cuadro verde), y el crucifijo color negro que tiene en el pecho está difuso y parece como si se adhiriera a la sotana y no fuese un accesorio rígido (cuadro amarillo).

Análisis visual de la captura de pantalla de la desinformación. Imagen Captura de pantalla de Facebook.

Con tres diferentes herramientas de detección de IA, WasItAI , AiimageDetector y SightEngine ,verificamos que la imagen es una creación digital.

WasitAI arrojó como resultado: “Estamos seguros de que esta imagen, o una parte significativa de ella, fue creada por la IA”. AiimageDetector da 69.9% de probabilidad de que sea una creación de IA; mientras que para SightEngine el análisis es incierto con más tendencia a que es una creación digital, por lo difuso de los trazos y la manipulación en la cara. Siempre es importante aclarar que las herramientas de detección de IA no son 100% fiables, pero son un buen apoyo al trabajo de verificación de datos.

Conclusión

Es falsa esa fotografía que circula viralmente en redes sociales en la que se ve supuestamente al Papa Francisco usando una mascarilla de oxígeno, acostado en una cama. Una búsqueda con palabras clave en Google no arrojó resultados de que medios de comunicación confiables y de renombre la hayan usado; en los medios oficiales de difusión de información sobre la salud del Papa solo hay partes médicos y en ninguno de ellos hay una imagen de Francisco, con o sin mascarilla de oxígeno. Un análisis con herramientas de detección de IA determinó, mayormente, que es una creación digital. Además, observamos tres inconsistencias importantes en la foto como, por ejemplo, que la mascarilla de oxígeno no está sostenida por nada. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

