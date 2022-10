Florida deja de recomendar vacunas de ARNm a varones jóvenes basado en un análisis cuestionado por expertos

De hecho, varios críticos han señalado que incluso si el análisis se toma al pie de la letra, no incluye una comparación entre los riesgos de la vacuna y sus beneficios, por lo que el análisis en sí mismo no muestra que los riesgos superan los beneficios. Y como un solo análisis preliminar y no publicado que contradice otros artículos publicados, no es suficiente para justificar modificar las guías de salud pública.