Una publicación en Facebook asegura falsamente que “Florida se arrepiente” de la nueva ley de inmigración

Es falso que Florida se haya arrepentido de la llamada ley antiinmigrante, como asegura el texto que acompaña un video viral en Facebook. Está previsto que la ley 1718 entre en vigor el 1 de julio de 2023 y no ha habido un arrepentimiento o una retractación oficial. Tal afirmación intenta ser sustentada dentro de la grabación difundida en redes mediante una serie de clips con frases del legislador floridano Rick Roth, quien dijo en un foro que la ley es “más política que normativa” y busca principalmente asustar a los migrantes, a quienes pidió no abandonar sus trabajos. Sin embargo, sus palabras no constituyen una postura del estado y él mismo aclaró a Business Insider que, a pesar de lo que dijo, sigue apoyando el objetivo último de la ley, que según él es que no lleguen nuevos indocumentados al estado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.