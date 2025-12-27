Economía El contraste entre la baja confianza de los consumidores y el alto gasto que mantienen (que impulsó la economía en 2025) Los caminos aparentemente divergentes entre cómo dicen sentirse los consumidores y cuánto dinero se sigue gastando pueden ser una prueba más de lo que se conoce como una “economía en forma de K”.

Video Familias latinas enfrentan una Navidad con presión económica y temor migratorio

La economía estadounidense creció a una tasa anual sorprendentemente fuerte del 4.3 % en el tercer trimestre, la expansión más rápida en dos años, impulsada por los consumidores que siguen gastando frente a la inflación actual.

En medio de la incertidumbre generada por la errática política comercial del presidente Donald Trump, han sido los consumidores los principales impulsores del crecimiento económico del país.

El gasto del consumidor, que representa alrededor del 70 % de la actividad económica estadounidense, aumentó a un ritmo anual del 3.5 % el trimestre pasado. Esto representa un aumento respecto al 2.5 % del período abril-junio.

Sin embargo, varios economistas creen que el crecimiento acelerado impulsado por el consumo puede ser de corta duración, debido al cierre prolongado del gobierno que arrastra la economía en el cuarto trimestre, además de un creciente número de estadounidenses fatigados por una inflación obstinadamente alta.

En contraste, una encuesta publicada por el Conference Board el martes mostró que la confianza del consumidor cayó a niveles no vistos desde que Estados Unidos implementó amplios aranceles a sus socios comerciales en abril.

“El aumento del gasto de los consumidores me recuerda mucho al del cuarto trimestre del año pasado”, dijo Stephen Stanley, economista jefe para EEUU de Santander. “Los consumidores estaban al límite. Así que, como ocurrió al comienzo de este año, los hogares probablemente necesiten un respiro pronto”.

¿Qué es una "economía en forma de K"?

Los caminos aparentemente divergentes entre cómo dicen sentirse los consumidores y cuánto dinero se sigue gastando pueden ser una prueba más de lo que se conoce como una “economía en forma de K”.

En esa situación, los ingresos de los estadounidenses más ricos están en aumento, debido a las ganancias del mercado de valores y las crecientes inversiones, mientras que los hogares de menores ingresos luchan con salarios estancados y precios más altos.

“Los últimos datos sobre el gasto de los hogares indican un fuerte aumento continuo del gasto de consumo, especialmente en servicios”, escribió Michael Pearce, economista jefe para EEUU de Oxford Economics. “Creemos que esto refleja la recuperación del consumo en forma de K, con el crecimiento del gasto impulsado por los hogares de mayor edad y con mayores recursos, mientras que aquellos con ingresos bajos y moderados enfrentan dificultades”.

El producto interno bruto estadounidense (PIB) de julio a septiembre —la producción total de bienes y servicios de la economía— aumentó con respecto a su tasa de crecimiento del 3.8 % en el trimestre abril-junio, según informó el Departamento de Comercio el martes en un informe retrasado por el cierre del gobierno.

Los economistas encuestados por la firma de datos FactSet pronosticaron antes un crecimiento de tan solo el 3 % en dicho período.

El informe del PIB del martes también mostró que la inflación se mantiene por encima de lo que desearía la Reserva Federal. El indicador de inflación preferido por la Fed, el índice de gastos de consumo personal (PCE), subió a un ritmo anual del 2,8 % el trimestre pasado, frente al 2,1 % del segundo trimestre.

Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, la llamada inflación PCE básica fue del 2,9%, frente al 2,6 % del trimestre abril-junio.

La inflación podría ser la mayor amenaza para la economía

Los economistas dicen que una inflación persistente y potencialmente profundizada podría hacer que un recorte de la tasa de interés por parte de la Fed en enero sea menos probable, incluso cuando los funcionarios del banco central siguen preocupados por una desaceleración del mercado laboral.

"Si la economía sigue produciendo a este nivel, entonces no hay tanta necesidad de preocuparse por una desaceleración de la economía", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, y agregó que la inflación podría regresar como la mayor amenaza para la economía.

Otro factor constante en la economía estadounidense, el gasto en inteligencia artificial, también quedó evidente en los últimos datos.

La inversión en propiedad intelectual, la categoría que abarca la IA, creció un 5.4 % en el tercer trimestre, tras un aumento aún mayor del 15 % en el segundo trimestre. Esta cifra fue del 6.5 % en el primer trimestre.

El consumo y la inversión del gobierno crecieron un 2.2 % en el trimestre, tras contraerse un 0.1 % en el segundo trimestre. La cifra del tercer trimestre se vio impulsada por el aumento del gasto a nivel estatal y local, así como por el gasto en defensa del gobierno federal.

La inversión empresarial privada cayó un 0.3 %, impulsada por la disminución de la inversión en vivienda y en edificios no residenciales, como oficinas y almacenes. Sin embargo, esta disminución fue mucho menor que la del 13.8 % del segundo trimestre.

Dentro de los datos del PIB, una categoría que mide la fortaleza subyacente de la economía creció a una tasa anual del 3 % entre julio y septiembre, ligeramente superior al 2,9 % del segundo trimestre. Esta categoría incluye el gasto de consumo y la inversión privada, pero excluye partidas volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto público.

Las exportaciones crecieron a un ritmo del 8.8 %, mientras que las importaciones, que restan al PIB, cayeron otro 4.7 %. El informe del martes es la primera de tres estimaciones que hará el gobierno sobre el crecimiento del PIB para el tercer trimestre del año.

Salvo el primer trimestre, cuando la economía se contrajo por primera vez en tres años debido a que las empresas se apresuraron a importar bienes antes de la imposición de aranceles del presidente Donald Trump, la economía estadounidense ha seguido expandiéndose a un ritmo saludable.

Esto a pesar de los tipos de interés mucho más altos que la Reserva Federal impuso en 2022 y 2023 para frenar la inflación que se disparó a medida que Estados Unidos se recuperaba con una fuerza inesperada de la breve pero devastadora recesión causada por la COVID-19 en 2020.

Aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2 % de la Fed, el banco central redujo su tasa de interés de referencia tres veces seguidas para cerrar 2025, principalmente por la preocupación por un mercado laboral que ha perdido impulso de manera constante desde la primavera.

La semana pasada, el gobierno informó que la economía estadounidense generó 64,000 empleos en noviembre, pero perdió 105,000 en octubre. Cabe destacar que la tasa de desempleo aumentó al 4,6 % el mes pasado, su nivel más alto desde 2021.

El mercado laboral del país se ha estancado en una situación de "poca contratación y pocos despidos", según los economistas, mientras las empresas se mantienen al margen debido a la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las elevadas tasas de interés.

Desde marzo, la creación de empleos ha caído a un promedio de 35,000 al mes, en comparación con los 71,000 del año fiscal finalizado en marzo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que sospecha que estas cifras se revisarán aún más a la baja.

