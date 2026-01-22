Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso el jueves 22 de enero de 2026? Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retrocediera en los aranceles relacionados con Groenlandia, el panorama económico internacional ha mostrado señales claras de optimismo en los mercados.

Video Análisis: Economía de Estados Unidos y el discurso de Trump en Davos 2026

Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es importante conocer el tipo de cambio del día. Aquí te contamos cómo se encuentra el panorama económico y cuál es el precio del dólar hoy, jueves 22 de enero, en México.

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retrocediera en los aranceles relacionados con Groenlandia, el panorama económico internacional ha mostrado señales claras de recuperación.

Esta decisión fue interpretada por los mercados como un gesto de distensión en materia comercial, lo que permitió que distintos indicadores financieros retomaran una tendencia positiva. Entre los principales efectos se observa un fortalecimiento de los mercados globales y un mayor optimismo en torno a la reducción de tensiones comerciales que habían generado incertidumbre en semanas previas.

Optimismo en mercados tras retroceso de Trump en aranceles

En este contexto, las remesas también han mostrado una recuperación, lo que refuerza la percepción de estabilidad económica. El flujo de estos recursos resulta clave para muchas economías, especialmente en países donde representan un ingreso fundamental para miles de familias. La combinación de mercados más fuertes y remesas en recuperación ha contribuido a mejorar el ánimo de inversionistas y analistas, quienes ven con mayor confianza el corto plazo.

Dentro de este escenario internacional, el tipo de cambio en México se mantiene como un referente importante para medir el impacto de estos movimientos globales. Muchas personas se preguntan cuál es el precio del dólar hoy en el país, dado que su cotización influye directamente en el comercio, las importaciones y el poder adquisitivo.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Hoy, jueves 22 de enero de 2026, el dólar cotiza en 17.4520 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF). La cifra refleja el comportamiento del mercado cambiario en un entorno marcado por señales de mayor calma en el ámbito internacional.

El retroceso en los aranceles, la recuperación de los mercados globales y la estabilidad del tipo de cambio alimentan un clima de mayor optimismo. Aunque persisten retos, estos movimientos ofrecen un respiro y una perspectiva más favorable para la economía y los mercados financieros.