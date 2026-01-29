Noticias Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso el jueves 29 de enero de 2026? Recientemente, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos anunció que mantendría la tasa de interés sin cambios, decisión que brindó estabilidad a los mercados financieros y permitió al dólar recuperar parte de su valor frente a otras monedas, incluido el peso mexicano

Video Fed mantiene estables los tipos de interés hoy, miércoles 28 de enero

Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día.

El comportamiento del dólar influye directamente en la economía de millones de personas. Por ello, aquí te contamos cómo se encuentra el panorama económico y cuál es el precio del dólar hoy, jueves 29 de enero, en México.

Decisión de la FED impulsa la estabilidad del dólar

Recientemente, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) anunció que mantendría la tasa de interés sin cambios, en un rango de 3.50% a 3.75%. Esta decisión brindó estabilidad a los mercados financieros y permitió al dólar recuperar parte de su valor frente a otras monedas, incluido el peso mexicano.

El banco central estadounidense también señaló que la inflación continúa elevada y por encima de su objetivo del 2%. Esta situación ha llevado a la FED a mantener una postura cautelosa tras los recortes de tasas aplicados a finales del año pasado.

Dichas medidas reflejan un crecimiento económico firme y un mercado laboral que muestra señales de estabilización, lo que permite ajustar la política monetaria sin afectar de manera severa el empleo.

El anuncio de la FED se dio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera suspender los aranceles a Europa relacionados con el conflicto por Groenlandia, un factor que también contribuyó a reducir la tensión en los mercados internacionales.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Hoy, jueves 29 de enero, el dólar cotiza en 17.2322 pesos mexicanos, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este valor refleja el comportamiento del mercado cambiario en un contexto de mayor calma internacional, donde las decisiones de política monetaria y los acuerdos comerciales han ayudado a reducir la volatilidad del peso frente al dólar.

El precio del dólar en México está determinado por diversos factores, como las decisiones de la FED, la inflación, el crecimiento económico, el comercio internacional y la confianza de los inversionistas.