Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso hoy domingo 25 de enero de 2026?

Para todas las personas que este día planean enviar o recibir remesas, realizar compras en línea, pagar servicios en dólares o llevar a cabo cualquier operación vinculada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el precio del dólar hoy, 25 de enero de 2026, en México.

El tipo de cambio influye directamente en el poder adquisitivo, el comercio exterior y las decisiones financieras cotidianas, por ello aquí te contamos en cuánto cotiza el peso este domingo.

¿Se fortalecen los mercados globales?

El panorama económico internacional muestra señales de recuperación, impulsadas por el retroceso de los aranceles a Groenlandia propuestos por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Este ajuste fortaleció los mercados globales y generó mayor optimismo entre inversionistas y analistas, ante la disminución de tensiones comerciales que habían provocado incertidumbre en semanas recientes.

Uno de los efectos más relevantes de este contexto es la recuperación de las remesas, un flujo de recursos clave para diversas economías y especialmente importante para miles de familias que dependen de estos ingresos. La combinación de mercados más sólidos y remesas en alza ha reforzado la percepción de estabilidad económica a corto plazo, mejorando el ánimo en los mercados financieros.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en México?

Dentro de este entorno global, el tipo de cambio en México se mantiene como un indicador central para medir el impacto de estos movimientos internacionales. Por ello, muchas personas se preguntan en cuánto cotiza el dólar hoy domingo 25 de enero, ya que su valor afecta importaciones, exportaciones y precios de productos y servicios.

Debido a que los fines de semana son días inhábiles para el sistema financiero, se utiliza el último valor oficial determinado por el Banco de México (Banxico) el viernes 23 de enero de 2026 al cierre de la cotización del dólar, el cual fue de 17.4828 pesos por dólar.

De acuerdo con Banxico, hoy domingo 25 de enero el dólar se cotiza en 17.4828 pesos mexicanos. Banxico es la institución encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).