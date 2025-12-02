Costco demanda al gobierno de Trump y exige el "reembolso total" por sus aranceles

El gigante mayorista Costco interpuso una demanda en una corte de libre comercio para exigir al gobierno de Donald Trump un “reembolso total” por los costos adicionales que han supuesto los aranceles impuestos por su administración.

En su demanda, interpuesta ante la Corte Internacional de Comercio, Costco dijo que los aranceles han dañado su negocio y por lo tanto exige una restitución de fondos, aunque no especificó el monto, según reportes.

Los abogados de Costco recurrieron a la corte antes de la fecha límite del 15 de diciembre para poder exigir la restitución de fondos pagados al gobierno por concepto de aranceles.

La empresa recurrió a la corte en medio de un proceso que llegó a la Suprema Corte luego de que varias compañías y organizaciones interpusieron demandas en contra de la autoridad invocada por el presidente para imponer los aranceles.

Trump basó la aplicación de sus aranceles en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacionales.

Pero las partes afectadas sostienen que esa ley no permite al mandatario imponer aranceles de manera unilateral, sin consultar al Congreso.

Costco busca asegurar su “reembolso” con demanda

La corte a la cual recurrió Costco ya había considerado los aranceles de Trump “ilegales”. Otras cortes inferiores coincidieron con ese criterio pero mantuvieron los aranceles en tanto el caso era litigado en cortes superiores.

La Corte de Apelaciones también resolvió en contra de los aranceles, pero el gobierno de Estados Unidos pidió a la Suprema Corte revisar esas resoluciones.

En una audiencia a principios de noviembre, los jueces del máximo tribunal se mostraron escépticos hacia la autoridad que ha invocado Trump para imponer aranceles de forma unilateral.

Sin embargo, Costco dijo que acudió a la Corte Internacional de Comercio para garantizar que, en caso de que la Suprema Corte, resuelva en contra de los aranceles, la empresa pueda exigir la restitución de los fondos que pagó por las tarifas.

Otras empresas como la automotriz Kawasaki y la firma de cosméticos Revlon también han interpuesto demandas similares exigiendo el pago de reembolsos de lo que han tenido que cubrir por los aranceles.

Previamente la empresa ya había hablado de los impactos negativos que están teniendo los aranceles en sus operaciones.

La Casa Blanca ha dicho que si la Suprema Corte resuelve en contra de la autoridad presidencial eso tendría un impacto “enorme” en la economía estadounidense.

El gobierno ha dicho que ha ingresado a las arcas públicas unos 205,000 millones de dólares por concepto de aranceles.

Mira también: