Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso este viernes 23 de enero de 2026?

Noticias

Para todas las personas que este día planean enviar o recibir remesas, realizar compras en línea, pagar servicios en dólares o llevar a cabo cualquier operación vinculada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el precio del dólar hoy, 23 de enero de 2026, en México.

El tipo de cambio influye directamente en el poder adquisitivo, el comercio exterior y las decisiones financieras cotidianas, por ello aquí te contamos en cuánto cotiza el peso este viernes.

Disminución en tensiones comerciales alejan incertidumbre económica

En el contexto internacional, el panorama económico ha mostrado señales de recuperación, impulsado por el retroceso de los aranceles a Groenlandia propuestos por Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Este ajuste generó un fortalecimiento de los mercados globales y un mayor optimismo entre inversionistas y analistas, quienes perciben una disminución de las tensiones comerciales que habían provocado incertidumbre en semanas recientes.

Uno de los efectos más relevantes de este escenario es la recuperación de las remesas, un flujo de recursos clave para múltiples economías y especialmente importante para miles de familias que dependen de estos ingresos. La combinación de mercados más sólidos y remesas en alza ha contribuido a reforzar la percepción de estabilidad económica a corto plazo, mejorando el ánimo en los mercados financieros.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en México?

Dentro de este entorno global, el tipo de cambio en México se mantiene como un indicador central para medir el impacto de estos movimientos internacionales. Por ello, muchas personas se preguntan en cuánto cotiza el dólar hoy viernes 22 de enero de 2026, ya que su valor afecta importaciones, exportaciones y precios de productos y servicios.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), hoy viernes 22 de enero el dólar se cotiza en 18.9257 pesos mexicanos. Esta cifra es más elevada que la registrada el día anterior, cuando el billete verde se ubicó en 17.4520 pesos por unidad. Banxico es la institución encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).