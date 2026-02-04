Noticias

Precio del dólar hoy en México: ¿En cuánto cotiza el peso el miércoles 4 de febrero de 2026?

El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado es clave para tomar mejores decisiones

N+ Univision
Por:N+ Univision
Video ¿Es buen momento para enviar remesas a México? Familias en Sacramento enfrentan desafíos económicos

El precio del dólar impacta directamente en la economía familiar, el comercio y las finanzas personales, por lo que mantenerse informado es clave para tomar mejores decisiones. Si vas a enviar o recibir remesas, hacer compras en línea, pagar servicios en dólares o realizar cualquier transacción relacionada con la divisa estadounidense, es fundamental conocer el tipo de cambio del día.

El comportamiento del dólar influye en millones de personas en México. Factores como las decisiones de política monetaria, los acuerdos políticos en Estados Unidos y el contexto económico internacional inciden en la cotización del peso frente a la moneda estadounidense; por ello, es importante conocer cómo se mueve el mercado cambiario y cuál es el precio del dólar hoy, miércoles 4 de febrero de 2026.

Así influyó el dólar en el flujo de remesas en 2025

El Banco de México (Banxico) publicó recientemente el Reporte Analítico de Ingresos y Egresos por Remesas con cifras actualizadas hasta diciembre de 2025. Durante ese mes, los ingresos por remesas provenientes del exterior sumaron 5,322 millones de dólares, resultado de 13.1 millones de transacciones, con un envío promedio de 408 dólares.

En 2025 las remesas registraron un crecimiento de 1.9%, impulsado por un aumento de 8.8% en el monto promedio enviado, a pesar de una caída de 6.4% en el número de operaciones. Este comportamiento refleja cómo el valor del dólar influye directamente en la cantidad de recursos que reciben los hogares mexicanos.

Para el cierre del año pasado, el valor acumulado de las remesas fue de 61,791 millones de dólares, cifra inferior a los 64,746 millones registrados en 2024, lo que representó una disminución anual de 4.6%. La mayoría de estos recursos, el 99.1%, ingresaron al país mediante transferencias electrónicas, el principal canal de envío.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en México?

Hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, el dólar cotiza en 17.2350 pesos mexicanos, de acuerdo con Banxico. Esta institución es la encargada de calcular y publicar diariamente el tipo de cambio oficial, el cual se difunde a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La evolución del tipo de cambio resulta clave para las familias receptoras, ya que un dólar más fuerte puede compensar una menor cantidad de envíos, mientras que un peso fortalecido reduce el impacto de las remesas en la moneda nacional.

JICM

Video Remesas a México sumaron 64 mil mdd en 2024 pese a caída registrada en 2025
Finanzas

