Economía La economía de EEUU crece a una sorprendente tasa anual del 4.3% en el tercer trimestre La inflación sigue siendo superior a la deseada por la Reserva Federal. El indicador de inflación preferido por la Fed, el índice de gastos de consumo personal (PCE), subió a un ritmo anual del 2.8 % el trimestre pasado, frente al 2.1 % del segundo trimestre.

La economía de Estados Unidos se expandió a una tasa anual sorprendentemente fuerte del 4.3% en el tercer trimestre, ya que el gasto de consumo, las exportaciones y el gasto gubernamental crecieron.

El producto interno bruto estadounidense (PIB) de julio a septiembre —la producción total de bienes y servicios de la economía— aumentó con respecto a su tasa de crecimiento del 3.8 % en el trimestre abril-junio, según informó el Departamento de Comercio el martes.

Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet habían pronosticado un crecimiento del 3 % en dicho período.

Sin embargo, la inflación sigue siendo superior a la deseada por la Reserva Federal.

El indicador de inflación preferido por la Fed, el índice de gastos de consumo personal (PCE), subió a un ritmo anual del 2.8 % el trimestre pasado, frente al 2.1 % del segundo trimestre.

Excluyendo los precios volátiles de los alimentos y la energía, la llamada inflación PCE básica fue del 2.9%, frente al 2.6% del trimestre abril-junio.

El gasto del consumidor, que representa alrededor del 70% de la actividad económica de Estados Unidos, aumentó a un ritmo anual del 3.5% el último trimestre, frente al 2.5% del período abril-junio.

Dentro de los datos del PIB, una categoría que mide la fortaleza subyacente de la economía creció a una tasa anual del 3% entre julio y septiembre, ligeramente superior al 2,9% del segundo trimestre. Esta categoría incluye el gasto de consumo y la inversión privada, pero excluye partidas volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto público.

Crecen exportaciones frente a caída en importaciones

Las exportaciones crecieron a un ritmo del 8.8%, mientras que las importaciones, que restan al PIB, cayeron otro 4.7%.

El informe del martes es la primera de tres estimaciones que hará el gobierno sobre el crecimiento del PIB para el tercer trimestre del año.

Fuera del primer trimestre, cuando la economía se contrajo por primera vez en tres años debido a que las empresas se apresuraron a importar bienes antes de la implementación de los aranceles del presidente Donald Trump, la economía estadounidense ha seguido expandiéndose a un ritmo saludable.

Esto a pesar de tasas de endeudamiento mucho más altas. La Reserva Federal impuso estas medidas en 2022 y 2023 en su esfuerzo por frenar la inflación que aumentó a medida que Estados Unidos se recuperaba con una fuerza inesperada de la breve pero devastadora recesión de la COVID-19 de 2020.

Aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% de la Fed, el banco central redujo su tasa de interés de referencia tres veces seguidas para cerrar 2025, principalmente por la preocupación por un mercado laboral que ha perdido impulso de manera constante desde la primavera.

Preocupa nivel de desempleo

La semana pasada, el gobierno informó que la economía estadounidense generó unos considerables 64,000 empleos en noviembre, pero perdió 105,000 en octubre. Cabe destacar que la tasa de desempleo subió al 4.6% el mes pasado, su nivel más alto desde 2021.

El mercado laboral del país se ha estancado en una situación de "poca contratación y pocos despidos", según los economistas, mientras las empresas se mantienen al margen debido a la incertidumbre sobre los aranceles de Trump y los efectos persistentes de las elevadas tasas de interés.

Desde marzo, la creación de empleos ha caído a un promedio de 35,000 al mes, en comparación con los 71,000 del año fiscal finalizado en marzo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha dicho que sospecha que estas cifras se revisarán aún más a la baja.

Con información de The Associated Press.



