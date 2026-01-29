estados unidos Trump promete trabajo bipartidista para frenar un cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos El mandatario afirmó que mantiene conversaciones tanto con demócratas como con republicanos en el Capitolio para evitar un cierre inminente del Gobierno

Video Senado bloquea fondos: Demócratas frenan presupuesto de ICE y el cierre de gobierno es inminente

Desde la Casa Blanca en Washington D.C., el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración trabaja de manera bipartidista para evitar un cierre parcial del Gobierno federal.

Las declaraciones se dieron durante una reunión con su Gabinete el jueves 29 de enero de 2026, mientras continúan las negociaciones en el Congreso sobre la financiación para la aplicación de las leyes de inmigración, según la agencia de noticias Reuters.

Negociaciones en el Capitolio siguen estancadas

El mandatario afirmó que mantiene conversaciones tanto con demócratas como con republicanos en el Capitolio para evitar un cierre inminente del Gobierno. Actualmente, el Senado trabaja en al menos cinco proyectos de ley de asignaciones presupuestarias que permanecen bloqueados debido a desacuerdos sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

“ Esperemos que no haya un cierre. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Creo que estamos cerca. No creo que los demócratas quieran verlo tampoco. Así que trabajaremos de manera muy bipartidista para que no haya un cierre”, afirmó Trump durante la reunión del Gabinete.

Líder demócrata pide separar la financiación del DHS

Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, solicitó en el pleno que el líder, John Thune, colabore con los demócratas para separar la financiación del DHS del paquete general de asignaciones presupuestarias.

El objetivo, explicó, es permitir que el Senado apruebe de inmediato cinco proyectos de ley de financiación bipartidistas y, posteriormente, trabajar en modificaciones al proyecto del DHS.

Schumer señaló que estas reformas buscan supervisar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y poner fin a la violencia.

Demócratas "listos" para aprobar presupuesto

De acuerdo con el sitio web oficial de los Demócratas del Senado, Schumer aseguró que su bancada está preparada para avanzar.

“Permítanme ser claro: los demócratas están listos para aprobar cinco proyectos de ley bipartidistas de financiación en el Senado. Estamos listos para financiar el 96 % del gobierno federal hoy mismo, pero el proyecto de ley del DHS aún necesita mucho trabajo”, afirmó.

El líder demócrata subrayó que, aunque no todos los problemas se resolverán de inmediato, el pueblo estadounidense exige acciones concretas y cooperación entre ambos partidos para convertir la legislación en ley.