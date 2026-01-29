Liderazgo demócrata en el Senado de EEUU anuncia acuerdo para financiar gobierno hasta septiembre y evitar 'shutdown'
El acuerdo contempla extensión de plazo respecto al presupuesto del DHS para poder renegociarlo.
El liderazgo demócrata en el Senado de Estados Unidos anunció este jueves 29 de enero un acuerdo para extender el fondeo del gobierno hasta septiembre y aprobar una extensión de dos semanas de plazo respecto al presupuesto de DHS para poder renegociarlo.
Solo falta que el Senado se reúna para aprobarlo en votación y con ello se evitaría el cierre mañana a la medianoche.
Mientras el país se recupera de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis, ambas partes acordaron separar los fondos de seguridad nacional del resto de la legislación y financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante dos semanas mientras debaten las demandas demócratas de limitar la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Reacción de Trump al acuerdo
Vía Truth Social, el presidente Donald Trump dijo que republicanos y demócratas en el Congreso se unieron para financiar la gran mayoría del gobierno hasta septiembre, a la vez que otorgaron una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional.
Lo único que puede frenar a nuestro país es otro cierre gubernamental prolongado y perjudicial. Estoy trabajando arduamente con el Congreso para asegurar que podamos financiar completamente al gobierno, sin demoraEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump
En el mensaje, el líder republicano dijo que espera que tanto republicanos como demócratas den el "tan necesario voto bipartidista".