Noticias

Liderazgo demócrata en el Senado de EEUU anuncia acuerdo para financiar gobierno hasta septiembre y evitar 'shutdown'

El acuerdo contempla extensión de plazo respecto al presupuesto del DHS para poder renegociarlo.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Última hora: hay acuerdo bipartidista para extender negociaciones sobre presupuesto y evitar otro cierre de Gobierno

El liderazgo demócrata en el Senado de Estados Unidos anunció este jueves 29 de enero un acuerdo para extender el fondeo del gobierno hasta septiembre y aprobar una extensión de dos semanas de plazo respecto al presupuesto de DHS para poder renegociarlo.

Solo falta que el Senado se reúna para aprobarlo en votación y con ello se evitaría el cierre mañana a la medianoche.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

¿Quién era Sonya Massey, la mujer asesinada por exagente del sheriff en Illinois?
3 mins

¿Quién era Sonya Massey, la mujer asesinada por exagente del sheriff en Illinois?

Estados Unidos
UpScrolled, la app que está desplazando a TikTok en EEUU ante denuncias de censura por caso Alex Pretti; ¿qué es y cómo funciona?
2 mins

UpScrolled, la app que está desplazando a TikTok en EEUU ante denuncias de censura por caso Alex Pretti; ¿qué es y cómo funciona?

Estados Unidos
¿Por qué detuvieron a Gervonta Davis? Boxeador excampeón mundial fue arrestado por tres delitos
1 mins

¿Por qué detuvieron a Gervonta Davis? Boxeador excampeón mundial fue arrestado por tres delitos

Estados Unidos
¿Cómo está el elefante marino que salió a una playa en Nayarit? Calculan que pesa más de mil 500 libras
2 mins

¿Cómo está el elefante marino que salió a una playa en Nayarit? Calculan que pesa más de mil 500 libras

Estados Unidos
Ciudadanos estadounidenses "estarán seguros allí": Trump ordena abrir espacio aéreo comercial en Venezuela
2 mins

Ciudadanos estadounidenses "estarán seguros allí": Trump ordena abrir espacio aéreo comercial en Venezuela

Estados Unidos
Red clandestina en Minneapolis desafía a ICE y protege a inmigrantes
2 mins

Red clandestina en Minneapolis desafía a ICE y protege a inmigrantes

Estados Unidos
¿Cuál es el plan de Tom Homan para que agentes de ICE no estén en las calles de Minnesota?
2 mins

¿Cuál es el plan de Tom Homan para que agentes de ICE no estén en las calles de Minnesota?

Estados Unidos
Trump habla con Sheinbaum hoy: Detalles de la llamada entre presidentes de Estados Unidos y México
2 mins

Trump habla con Sheinbaum hoy: Detalles de la llamada entre presidentes de Estados Unidos y México

Estados Unidos
Mapa de la tormenta invernal en EE UU: así es la trayectoria de Gianna, posible ciclón bomba del fin de semana
1 mins

Mapa de la tormenta invernal en EE UU: así es la trayectoria de Gianna, posible ciclón bomba del fin de semana

Estados Unidos
Tom Homan señala que "ciudades santuario son refugios de criminales" y se lanza contra inmigrantes
2 mins

Tom Homan señala que "ciudades santuario son refugios de criminales" y se lanza contra inmigrantes

Estados Unidos

Mientras el país se recupera de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis, ambas partes acordaron separar los fondos de seguridad nacional del resto de la legislación y financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante dos semanas mientras debaten las demandas demócratas de limitar la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Reacción de Trump al acuerdo

Vía Truth Social, el presidente Donald Trump dijo que republicanos y demócratas en el Congreso se unieron para financiar la gran mayoría del gobierno hasta septiembre, a la vez que otorgaron una prórroga al Departamento de Seguridad Nacional.

Lo único que puede frenar a nuestro país es otro cierre gubernamental prolongado y perjudicial. Estoy trabajando arduamente con el Congreso para asegurar que podamos financiar completamente al gobierno, sin demora
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump


En el mensaje, el líder republicano dijo que espera que tanto republicanos como demócratas den el "tan necesario voto bipartidista".

Relacionados:
NoticiasSenado de EE.UU.Cierre de gobierno

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Tráiler: Tormento
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX