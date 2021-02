No es cierto que la vacuna contra el covid-19 te hace gay como dijo un rabino

Puede que hayas leído titulares que dicen que un rabino afirmó que la vacuna contra el covid-19 provoca "tendencias opuestas". Es decir: orientación sexual hacia personas del mismo sexo. El rabino Daniel Asor fue quien lo dijo en un sermón publicado en YouTube. No hay precisión de cuándo, pero el video se publicó el 11 de enero de 2021.

¿Es posible que la vacuna del covid-19 conduzca a alguien a ser gay o bisexual? Eso es falso. No hay evidencias de tal cosa . No hay ningún vínculo ni biológico ni genético entre las vacunas y la preferencia u orientación sexual.



Mientras que Israel, incluido su presidente Bejamín Netanyahu, promueve la vacunación masiva contra el covid-19 con el programa “Regreso a la vida”, el rabino judío ultraortodoxo Daniel Asor afirmó que la inmunización contra el nuevo coronavirus puede causar “tendencias opuestas (homosexualidad)”. No es broma. Las declaraciones fueron traducidas del hebreo al inglés y difundidas por el Israel Hayom, el 11 de enero de 2021, un periódico israelí no oficialista con la mayor circulación en el país según el índice TGI, que mide consumo de medios y productos.

En un sermón titulado “ Extracto de una conferencia del rabino Daniel Asor sobre los temas del momento”, Asor afirmó: “Cualquier vacuna elaborada con un sustrato embrionario, y tenemos evidencia de esto, causa tendencias opuestas. Las vacunas se toman de un sustrato embrionario, y lo hicieron aquí también, así que ... puede causar tendencias opuestas”. El sermón de Asor está publicado en el canal de YouTube del rabino, que cuenta con 7,520 seguidores (para este 27 de enero de 2021) y el video de 32:29 minutos tiene 10,363 visualizaciones, hasta el momento de escribir esta verificación. En el sermón, Asor dijo que tenía evidencias de lo que afirmaba, pero no las presentó.

Vamos a detenernos acá: hay corrientes de la comunidad judía que no hablan directa y abiertamente sobre la homosexualidad. En El Detector consultamos a tres personas de esa comunidad que nos refirieron que, dependiendo de a cuál corriente pertenece el rabino, se puede interpretar que “las tendencias opuestas” se refieren a la homosexualidad, las que contrarían a las únicas uniones que permite el judaísmo, que son las de un hombre y una mujer. Consultamos con un rabino ortodoxo, quien prefirió resguardar su identidad para esta nota, y nos confirmó que las escrituras judías establecen que las parejas se forman únicamente entre hombre y mujer con el fin de procrear y sustentar la humanidad.

Y el reporte del Israel Hayom hizo la misma interpretación en su traducción.

Verifiquemos entonces la afirmación del rabino Asor.

“Sustrato embrionario” y homosexualidad



"Las vacunas se toman de un sustrato embrionario, y lo hicieron aquí también, así que, ... puede causar tendencias opuestas”, dijo Asor.

Primero, ¿tienen las vacunas del covid-19 un "sustrato [base] embrionario"? No.

El profesor de la Universidad de Maryland, José Gregorio Esparza, virólogo y experto en vacunación, nos explicó vía telefónica que sí, hay líneas celulares establecidas (grupos de células) que se usan para ALGUNAS vacunas, pero eso no significa que se use material fetal directamente. "No es que se use tejido fetal. La línea celular que se ha utilizado para producir vacunas es la MCR-5 [así se llama]. Esa línea celular se obtuvo a partir del tejido pulmonar de un feto abortado en 1966. Es muy antigua". Y el contenido de las vacunas del covid-19 autorizadas en Estados Unidos, la de Pfizer y Moderna, nos explica Esparza, "se sintetizan en laboratorios, no se multiplican en ninguna línea celular".

Así que las vacunas contra el covid-19 no tienen un "sustrato embrionario". "Estas vacunas son sintéticas y trabajan con ARNm (Ácido Ribonucléico Mensajero), que es una molécula que codifica [descifra el código de] la proteína de la superficie del virus [responsable del coronavirus]. Es una vacuna sintética que copia muchísimas veces ese ARNm, y no hay ninguna célula involucrada con esas vacunas”, precisó Esparza.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) lo confirman.

¿Producen homosexualidad las vacunas contra el covid-19 ? "No hay bases biológicas para explicar las diferentes modalidades del comportamiento sexual", responde Esparza. “La homosexualidad no es mi área de investigación, pero sí tengo experticia en vacunas y nunca oí que las vacunas causen homosexualidad. Si así fuese, ya tendríamos [los científicos] cantidad de información publicada”, agrega.

Tampoco hay evidencias en las investigaciones científicas de que haya una predisposición genética para la homosexualidad, de que dependa de un "gen gay" o de que la preferencia sexual o la orientación sexual tengan fundamentos meramente biológicos. "La homosexualidad es un comportamiento muy complejo que probablemente no depende de un gen específicamente”, dice Esparza.

No existe un “gen gay”



El 30 de agosto de 2019 la revista Science difundió un estudio, considerado por la revista Time como el más completo y actualizado sobre el tema de la homosexualidad y la genética. La investigación determinó que no hay evidencias de que exista un “gen gay”, y concluyó que quedan “incertidumbres por explorar”, incluidas las influencias socioculturales – no biológicas - en la preferencia u orientación sexual.

Esta investigación se hizo estudiando el genoma (material genético del ADN) de 493,001 participantes de Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia.

Sobre este mismo estudio, Scientific American, la revista de publicación continua más antigua de Estados Unidos, puntualizó: “Un vínculo genético claro sugeriría que las personas homosexuales ‘nacen de esta manera’, en lugar de haber elegido un estilo de vida”.

Así que tampoco hay una vinculación genética de la vacuna con la preferencia sexual. Primero, porque no se ha probado que haya una predisposición genética ni para la la homosexualidad ni para ninguna preferencia u orientación sexual, y segundo, porque es falso que las vacunas como la del covid-19 introducen nueva información genética en el cuerpo o alteren la composición del ADN humano.

"El ARNm [sintético de la vacuna] dura muy poco en el interior de las células" - dice el virólogo Esparza - "y rápidamente se degrada y no migra a las células donde está el ADN. Existen 15 años de experiencia con esa metodología, y no hay ninguna evidencia de que el ARN se transforme en ADN, se incorpore al ADN del ser humano y modifique o sume material genético".

No hay impedimentos para esa comunidad



En nuestra verificación encontramos una información que complementa lo anterior: No hay ninguna contraindicación para que las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ se vacunen contra el covid-19. La comunidad que se identifica con esas siglas es la que reúne a las personas con identidades de género y orientación sexual diferentes a la heterosexual. Al principio se le conocía como el movimiento LGB (Lesbianas, Gays y Bisexuales), pero fue sumando más siglas a lo largo de los años con la finalidad de incluir a más colectivos.

Las contraindicaciones que presentan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en su guía de consideraciones clínicas provisionales para el uso de vacunas de ARNm covid-19 autorizadas en Estados Unidos son para personas con enfermedades subyacentes u otras condiciones (enfermedades autoinmunes, VIH u otras afecciones inmunodepresoras, pacientes con antecedentes de Guillain Barré o personas con rellenos en la piel) o que hayan presentado reacciones alérgicas importantes con otras vacunas. En ningún apartado se habla sobre preferencias u orientación sexual, que NO son enfermedades ni enfermedades subyacentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su guía de preguntas y respuestas sobre covid-19 tampoco ha hablado de contraindicaciones para la comunidad LGBTIQ, ni hace ninguna advertencia sobre alteraciones genéticas como consecuencia de la inmunización.





Los rabinos que sí llaman a vacunarse



Según el Israel Hayom, el rabino Asor también “llama a la Organización Mundial de la Salud y a los gigantes farmacéuticos Pfizer y Moderna "organizaciones criminales" que deliberadamente han engañado a los líderes ultraortodoxos para que apoyen las campañas de vacunación presentando datos falsos sobre sus componentes y eficiencia”. Pero ¡ojo! No es la primera vez que Asor lanza afirmaciones falsas y sin evidencias. Es de quienes creen en el Nuevo Orden Mundial, la teoría de conspiración que, según la Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en inglés), afirma que líderes mundiales quieren crear “un solo mundo”.

La posición de Asor en contra de la vacuna contra el covid-19 contradice la declaración de los mayores decisores (los eruditos y sabios) de Israel que sí llaman a que la gente se vacune. Y el rabino al que consultamos para esta verificación nos reconfirmó que para la comunidad judía es un precepto religioso salvar la vida y cuidar de ella, por tanto apoyan la vacunación. "Los grandes rabinos y los grandes jurisconsultos del pueblo judío apoyan que hay que vacunarse".

Conclusión



La afirmación del rabino Daniel Asor sobre la homosexualidad y una predisposición a ella causada por las vacunas es falsa y no tiene evidencias; ni él mismo las pudo presentar. Lo que dijo del uso de sustrato (base) embrionario en las vacunas del covid-19 es una afirmación falsa: sí, se usan líneas celulares para ALGUNAS vacunas (y éstas no son de fetos), pero las vacunas del covid-19 no las tienen. Son sintéticas y su componente no afecta la genética ni la sexualidad cuando la gente se vacuna. Además, en la comunidad científica no se han encontrado evidencias de que haya un gen que defina la homosexualidad, y tampoco hay vínculos ni biológicos ni genéticos entre las vacunas y la preferencia u orientación sexual.

