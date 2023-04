Le falta contexto a ese tuit que muestra a AMLO riéndose en la rueda de prensa en la que habló sobre migrantes muertos en incendio

En la rueda de prensa del 28 de marzo, López Obrador afirmó que la causa del incendio "tuvo que ver con una protesta que ellos [los migrantes] iniciaron a partir de, suponemos, que se enteraron que iban a ser deportados o movilizados… y como protesta, en la puerta del albergue, pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”. No obstante, el presidente mexicano no dijo expresamente que los migrantes tenían la culpa de la tragedia.