Muertes por sobredosis de drogas en EEUU son más que las 70,000 anuales que dijo Petro

“Nunca he visto algún informe o base de datos que incluya a todos los países, y no existe la categoría de muerte por la guerra de las drogas, y aunque hay esfuerzos en algunos países, no permite hacer un cálculo en la región”, indicó Mayorca, editor general de Crímenes sin castigo , un sitio periodístico especializado en cobertura de sucesos delictivos. “Y esos son datos que siempre estoy buscando”, agregó.