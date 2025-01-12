Es falso que el virus respiratorio que circula en China desde finales de 2024 haya sido declarado como “pandemia”

La última declaración de pandemia fue la del covid-19, hace casi cinco años.

Es falso que el virus respiratorio metapneumovirus humano (HMPV , por sus siglas en inglés) que circula fuertemente en China desde finales de 2024, ha sido declarado como pandemia, como afirman publicaciones en Instagram.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias de China declararon el pasado 27 de diciembre de 2024 que “ las infecciones por gripe, rinovirus, metapneumovirus humano y neumonía por micoplasma son ahora las más comunes entre las visitas al hospital”. También dijeron que, de acuerdo con la situación hasta ese momento, la escala y la intensidad de la epidemia de enfermedades respiratorias infecciosas esta temporada será menor que el año anterior.

No hay registro ni en Google, ni en la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que haya habido una declaración reciente de pandemia. La última pandemia fue la del covid-19, declarada el 11 de marzo de 2020 , por el director de la OMS, Tedros Adhanom , y que se dio por finalizada como emergencia el 5 de mayo de 2023 .

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

La última declaración de pandemia fue hace casi cinco años

“Nuevo virus es declarado pandemia en china [ sic]”, se lee en una publicación de Instagram. Esto es falso.

Una pandemia, de acuerdo con la Real Academia Nacional de Medicina de España , es una enfermedad que se propaga por varios países. En el caso del virus respiratorio HMPV, que circula en China, el director del Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Transmisibles del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, CDC de China , hizo mención en una conferencia de prensa del 27 de diciembre de 2024 a “las tendencias epidémicas de las infecciones [respiratorias]”; y la OMS en un comunicado del 7 de enero de 2025 dijo que el aumento de infecciones respiratorias agudas se puede deber a “epidemias estacionales”. Ninguno menciona la supuesta pandemia.

PUBLICIDAD

Una epidemia es, de acuerdo con la Real Academia Nacional de Medicina de España , “una enfermedad que se propaga por un país durante algún tiempo”.

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español , no arrojó resultados sobre la supuesta declaración de pandemia este 2025 por el virus respiratorio que circula en China. Otra búsqueda en la sección de noticias, y en la de declaraciones de la OMS, tampoco dio resultados sobre la supuesta declaración de pandemia.

En elDetector también desmentimos hace unos días que se hubiera declarado una emergencia sanitaria en China por el HMPV.

Conclusión

Es falso que el virus respiratorio que circula en China, el HMPV, haya sido declarado como “pandemia”. En Instagram hay diferentes publicaciones que afirman falsamente el estado del virus en ese país. No hay registro ni en Google, ni en la página de la OMS de que haya habido una declaración reciente de pandemia. La última pandemia fue la del covid-19, declarada el 11 de marzo de 2020, y que finalizó el 5 de mayo de 2023. Tanto el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, como la OMS hicieron mención a “tendencias epidémicas” y “epidemias estacionales”, respectivamente. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.