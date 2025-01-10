Hasta este 10 de enero, China NO ha declarado una emergencia por el HMPV, el virus respiratorio que circula en ese país desde finales de 2024

Mensajes en redes sociales sugieren que el virus respiratorio HMPV es como el covid-19. No es así.

Desde diciembre de 2024 ha habido un repunte en los casos del virus respiratorio metapneumovirus humano (HMPV , por sus siglas en inglés) en China, pero es falso que se haya declarado una emergencia en el país por ello, como afirman en redes sociales.

Publicaciones en Facebook e Instagram afirman falsamente también que los hospitales están “colapsados”. Comprobamos que no hay, hasta este 10 de enero de 2025, una declaración de emergencia, revisando los datos oficiales del gobierno chino, sus más recientes declaraciones y con los detalles sobre el virus, disponibles en la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y la Cleveland Clinic.

Las autoridades chinas han declarado que el virus es común y que la situación actual, la escala y la intensidad de la epidemia de enfermedades respiratorias infecciosas en ese país esta temporada se prevea sea menor que la anterior.

No ha habido declaración de emergencia

“El Gigante Asiático [ sic], está ahora bajo estado de emergencia debido a un brote repentino de virus que afecta el sistema respiratorio o los pulmones del humano”, se lee en una publicación en Facebook. Mensajes similares sobre la supuesta emergencia circulan en Instagram.

La Comisión Nacional de Salud de China no ha publicado, hasta este 10 de enero de 2025, ningún comunicado, ni alerta de que se haya declarado una emergencia en ese país por el brote de HMPV.

El 27 de diciembre de 2024 , Kan Biao, director del Instituto Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades Transmisibles del CDC de China, respondió en esa conferencia de prensa que “ las infecciones por gripe, rinovirus, metapneumovirus humano y neumonía por micoplasma son ahora las más comunes entre las visitas al hospital”. También dijo que, de acuerdo con la situación hasta ese momento, la escala y la intensidad de la epidemia de enfermedades respiratorias infecciosas esta temporada serán menores que el año anterior.

Por su parte, la OMS en una declaración del 7 de enero de 2025 afirmó que el aumento de infecciones respiratorias agudas suele ser estacional. La OMS hizo mención al HMPV de China y dijo que el aumento está dentro del rango esperado durante el invierno, según los datos compartidos por la salud pública de ese país hasta el 29 de diciembre de 2024.

“Recientemente, ha habido interés en los casos de hMPV [ sic] en China, incluidas sugerencias de que los hospitales están desbordados. El hMPV es un virus respiratorio común que circula en muchos países desde el invierno hasta la primavera, aunque no todos los países realizan pruebas y publican datos de forma rutinaria sobre las tendencias del hMPV. Si bien algunos casos pueden ser hospitalizados con bronquitis o neumonía, la mayoría de las personas infectadas con hMPV tienen síntomas leves de las vías respiratorias superiores similares a los del resfriado común y se recuperan después de unos días”, se lee en la declaración .

No se parece al covid-19

El HMPV es un virus respiratorio que circula todos los años causando enfermedades respiratorias. “El HMPV es ordinario, tanto que la mayoría de las personas se contagian cuando aún son niños y pueden sufrir varias infecciones a lo largo de su vida”, explica The New York Times .

No es lo mismo que el covid-19, como sugieren algunos de los mensajes en redes sociales, y se parece más al virus respiratorio sincitial (VRS), porque proviene del mismo género de virus y puede causar síntomas similares, según la Cleveland Clinic . Por su parte, los CDC afirman que el HMPV es más activo a finales del invierno y la primavera en climas templados, y que pueden circular simultáneamente el hMPV, el VRS y la influenza .

Conclusión

Es falso, como circula en mensajes de Facebook e Instagram, que China haya declarado una emergencia por el repunte en los casos del virus respiratorio metapneumovirus humano (HMPV, por sus siglas en inglés) en ese país.

Las autoridades chinas han declarado que el virus es común y que la situación actual, la escala y la intensidad de la epidemia de enfermedades respiratorias infecciosas en ese país se prevé que sea menor esta temporada que en la anterior. Por su parte, la OMS declaró el 7 de enero de 2025 que el aumento está dentro del rango esperado durante el invierno. Además, el HMPV no es lo mismo que el covid-19, como también sugieren publicaciones en redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

