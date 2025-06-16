Es falso que ese video de un edificio monumental bombardeado, explosiones y grandes destellos sea del ataque de Israel a Irán: es Irak

La grabación muestra un ataque a la capital iraquí, Bagdad, no a Irán.

“Noticia de última hora. Resultado del contraataque de Israel”, se lee, en inglés, sobre la grabación del bombardeo, que dura 9 segundos. También se aprecia una fecha, “15/6/2025” y la palabra “Irán”, seguida de dos emojis de una carita llorando.

Un video de hace más de 20 años

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens con una captura del video facilita varias publicaciones con la misma imagen. Una de ellas, del periódico El País , de España, data la imagen en marzo de 2003 durante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Es decir, hace más de 22 años. El edificio que destaca en la grabación y que es bombardeado es “el palacio de Sadam Husein a la orilla del río Tigris”, según el pie de foto de Reuters que acompaña la información.

Al buscar la foto en el archivo fotográfico de Reuters encontramos la imagen . Según la información de la misma, fue tomada en Bagdad, capital de Irak, “durante unos ataques aéreos el 21 de marzo de 2003”, fecha en la que Estados Unidos “desató un devastador bombardeo” sobre la ciudad.

“Los misiles impactaron contra el principal complejo palaciego del presidente Sadam Husein, a orillas del río Tigris, y contra edificios clave del gobierno, en una embestida que superó con creces los ataques que iniciaron la guerra el jueves, según informaron corresponsales de Reuters”, añade.

Otro de los resultados de la búsqueda en Google Lens lleva a un video de la agencia Getty Images en la que se encuentra la misma grabación que estamos analizando.

En su descripción informa que las imágenes son del “día 3” de la “Guerra del Golfo” y que lo que se ve es un “fuego antiaéreo en el cielo de Bagdad” y una “enorme explosión en el horizonte” en el “edificio del Palacio Presidencial”. La fecha de creación del video es el 22 de marzo de 2003.

Conclusión

Es falso que el video en el que se ven varias explosiones en una zona de edificios, entre los que destaca uno más alto de características monumentales y palaciegas sobre el que cae una bomba, sea del ataque de Israel contra objetivos iraníes de los últimos días. Una búsqueda en Google revela que las imágenes son de la invasión estadounidense de Irak de marzo de 2003, hace más de 22 años. En particular del ataque contra el palacio presidencial del entonces mandatario iraquí, Sadam Husein. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

