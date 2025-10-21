Cuál era el valor de las joyas robadas del Museo del Louvre y por qué se teme que no serán recuperadas

Video Cuáles son las ocho joyas que robaron del Museo de Louvre

Aunque las autoridades francesas dijeron el fin de semana que el robo de las joyas del Museo del Louvre era invaluable históricamente, en realidad sí tienen un valor monetario.

Las ocho piezas robadas fueron valuadas en 88 millones de euros, equivalente a unos 102 millones de dólares, anunció este martes la fiscal francesa Laure Beccuau.

"El conservador del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros", una suma "extremadamente espectacular" pero que "no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos", añadió la fiscal en la cadena de radio RTL.

Las piezas eran declaraciones políticas de la riqueza, el poder y la importancia cultural de Francia. Y son tan significativas que fueron uno de los tesoros salvados de la subasta gubernamental de 1887 de la mayoría de las joyas reales.

El robo de una diadema de zafiro, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto de la emperatriz Marie-Louise, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche de lazo de corsage, es un doloroso golpe para la nación.

El atraco fue “una herida para todos nosotros”, expresó la ministra Rachida Dati a los legisladores en la Asamblea Nacional. “¿Por qué? Porque el Louvre es mucho más que el museo más grande del mundo. Es una vitrina donde mostramos nuestra cultura francesa y nuestro patrimonio compartido”.

De acuerdo con la fiscal, además de los magistrados de la Jurisdicción interregional especializada (Jirs) de la fiscalía de París que dirigen las investigaciones, hay "un centenar" de investigadores movilizados en la capital francesa en este caso en el que se busca capturar a los delincuentes, pero sobre todo, recuperar las piezas.

¿Por qué se teme que las piezas no puedan ser recuperadas?

Es muy probable que las brillantes joyas estén siendo desmanteladas en secreto y vendidas apresuradamente como piezas individuales que pueden o no ser identificables como parte de las joyas de la corona francesa, ya que son demasiado famosas para venderse en el mercado abierto en su estado original, según los expertos.

"Es muy poco probable que estas joyas se recuperen y se vuelvan a ver", dijo Tobias Kormind, director general de 77 Diamonds, un importante joyero europeo de diamantes, en un comunicado.

"Si estas gemas se rompen y se venden, en efecto, desaparecerán de la historia y se perderán para siempre".

Las autoridades francesas aclararon que los ladrones no podrán obtener los 102 millones de dólares, incluso si destruyen los objetos.

“Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la pésima idea de desarmar estas joyas”, dijo la fiscal en una entrevista con la emisora RTL.

"Quizás podamos esperar que reflexionen y no destruyan esas joyas sin motivo", agregó la fiscal.

Sin embargo, incluso en robos más pequeños, se ha dado el caso de que los ladrones funden las joyas para poder obtener cualquier suma de dinero.

Por ejemplo, en septiembre de este año apenas unos días después de que las autoridades de Egipto denunciaran la desaparición de un raro brazalete de oro de 3,000 años de antigüedad de un laboratorio de restauración del Museo Egipcio de El Cairo, se supo de su terrible final.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informo días después que el brazalete fue robado por un trabajador de restauración que lo vendió por menos de 4,000 dólares, para luego fundirlo y así esa reliquia se perdió para siempre.

Especialistas descartan que se trate de un robo por encargo

Según un investigador especializado en hurtos, el misterio que rodea a este tipo de robos es más bien una creación del espectáculo.

Christopher A. Marinello, abogado de Art Recovery International, aseguró a AP que nunca ha visto un “robo por encargo” realizado por algún misterioso coleccionista secreto.

“Estos criminales simplemente buscan robar lo que puedan”, dijo Marinello.

“Eligieron esta sala porque estaba cerca de una ventana. Eligieron estas joyas porque pensaron que podían desarmarlas, sacar los engastes, extraer los diamantes, zafiros y esmeraldas para venderlos en el extranjero a algún comerciante sospechoso dispuesto a recortarlos, y así nadie sabría lo que hicieron”, agregó.

Lo que sigue ahora es una carrera contra el tiempo, tanto para las autoridades francesas que buscan a los ladrones como para los propios delincuentes, que tendrán grandes dificultades para encontrar compradores dispuestos a adquirir las piezas en todo su esplendor real.

“Nadie tocará esos objetos. Son demasiado famosos. Están demasiado calientes. Si te atrapan, acabarás en prisión”, dijo a AP el investigador de arte neerlandés Arthur Brand.

"No puedes venderlos, ni siquiera dejárselos a tus hijos”.

