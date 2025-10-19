Robo en el Louvre: en siete minutos ladrones se llevan joyas "de un valor incalculable" del museo más visitado del mundo

Video Ladrones disfrazados de policías asaltan una joyería: uno de los cómplices estaba vestido de cartero

Varios ladrones entraron este domingo en el Museo del Louvre de París utilizando una plataforma elevadora y se llevaron joyas de "un valor incalculable", dijo el ministro del Interior de Francia. El museo anunció que permanecería cerrado el resto del día.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, lo calificó como un “robo importante”. En declaraciones en France Inter explicó que los individuos “entraron desde el exterior usando una plataforma elevadora”, robaron joyas de “valor incalculable” y que la operación “duró siete minutos” .

Era “claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo”, dijo, agregando que los cristales se cortaron “con una cortadora de disco”.

El Louvre anunció que cerraría "por razones excepcionales", sin ofrecer más detalles sobre el robo. No se reportaron heridos.

Un video de la escena mostró una multitud caótica de turistas mientras la policía cerraba las puertas del museo y las carreteras cercanas que conducen al complejo del palacio.

Qué se sabe del robo en el Museo del Louvre

Una fuente cercana al caso explicó a la agencia AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 9:30 am y las 9:40 am locales, poco después de la apertura al público del museo.

El diario francés Le Parisien informó que los delincuentes ingresaron al museo a través de la fachada que da al Sena, donde se están realizando obras. El periódico indicó que utilizaron un montacargas para acceder directamente a la sala objetivo en la Galería de Apolo.

Según el ministro del Interior, allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas".

Agentes de la policía francesa custodian un montacargas utilizado por los ladrones para entrar al museo. Imagen DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images



Después de romper ventanas, supuestamente robaron "nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz", dijo Le Parisien e informó que una de las joyas robadas fue encontrada más tarde fuera del museo. El periódico dijo que se creía que era la corona de la Emperatriz Eugenia y que se había roto.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el ministro del Interior afirmó que las piezas robadas tenían un "valor incalculable".

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos —el Regent, el Sancy y el Hortensia—, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

La fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial. También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una de ellas fue recuperada por las autoridades.

Periodistas de AFP vieron ingresar en el Louvre a un equipo forense de la policía. Por la famosa explanada del exterior del museo patrullaban soldados uniformados con rifles automáticos.

Agentes de la policía francesa acordonan la entrada del Museo del Louvre tras un robo de joyas este domingo. Imagen Kiran Ridley/Getty Images

Otros robos en el Museo del Louvre

El Louvre, el museo más visitado del mundo, tiene una larga historia de robos e intentos de robo. El más famoso fue en 1911, cuando la Mona Lisa desapareció de su marco, robada por Vincenzo Peruggia, un extrabajador que se escondió dentro del museo y salió con la pintura bajo su abrigo. Fue recuperada dos años después en Florencia, un episodio que ayudó a hacer del retrato de Leonardo da Vinci la obra de arte más conocida del mundo.

En 1983, dos piezas de armadura de la era del Renacimiento fueron robadas del Louvre y solo recuperadas casi cuatro décadas después. La colección del museo también carga con el legado de los saqueos de la era napoleónica, que continúan generando debates sobre restitución hoy en día.

El Louvre alberga más de 33,000 obras que abarcan antigüedades, escultura y pintura, desde Mesopotamia, Egipto y el mundo clásico hasta maestros europeos. Sus principales atracciones incluyen la Mona Lisa, así como la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia.

El museo puede atraer hasta 30,000 visitantes al día. En 2024 recibió a erca de nueve millones de visitantes, de los cuales el 80% eran extranjeros.

Con información de AP y AFP.

