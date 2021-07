Es falso que se hayan suspendido las pruebas de las vacunas en animales porque estos se morían

Farella dijo erróneamente, por ejemplo, que “tenemos más de 4,000 muertes y esta cosa no ha sido cancelada aún”. No ha habido 4,000 muertes confirmadas por la vacuna, como Farella señaló. La cifra tal vez se refiere a notificaciones presentadas a una base de datos federal creada para monitorear la seguridad de la vacuna, pero tal como hemos explicado , cualquiera puede presentar estos reportes por lo que no son verificados ni prueban que la vacuna causó un problema específico. El sistema ha sido utilizado de manera incorrecta con frecuencia.