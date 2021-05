Es falso que detrás de la vacunación hay “una razón maligna” para obligar al uso del pasaporte de vacunas, como dice un exempleado de Pfizer

La razón de la vacunación contra el covid-19 no es crear un pasaporte de vacunas que nos controle y acabe con la democracia; es falso que las personas que no son muy vulnerables al virus no deben vacunarse y que los niños no puedan contraer la enfermedad o morir; no es imposible que se necesite una nueva vacuna para hacer frente a las variantes ni es un invento que los infectados sin síntomas pueden contagiar; y el nuevo coronavirus no es menos letal en menores de 70 años que la influenza.

Michael Yeadon, quien trabajó por años en Pfizer, afirma lo contrario en una entrevista de 50 minutos en internet. El video , publicado el 11 de abril en BitChute (servicio que aloja videos que no son admitidos en plataformas como Youtube), alcanzó hasta el 18 de mayo más de 131,558 vistas. Según dijo en Twitter la entrevistadora, Taylor Hudak, parte de la conversación fue censurada por Youtube . Pero aparece reproducida en páginas como The Last American Vagabond y circula en las redes sociales .

Según CrowdTangle, del 16 de abril al 16 de mayo hubo 2,085 post en Facebook que mencionaban a Yeadon y con los cuales se produjeron 197,000 interacciones en idiomas que van del inglés al árabe, pasando por el francés, el alemán, el italiano y hasta tailandés. En español se registraron 25.700 interacciones.

Michael o Mike Yeadon, como también se le conoce, ocupó altos cargos en Pfizer y se ha convertido en una figura de referencia para el movimiento antivacunas, aunque él afirma en el video que no es antivacuna. Las posiciones controvertidas de este científico británico sobre el covid-19 se han vuelto virales.

Pero veamos lo que verificamos tras una selección y traducción del inglés de las afirmaciones que Yeadon hace en el video:



Desde el año pasado, las afirmaciones de Yeadon han causado revuelo no sólo porque ocupó cargos de responsabilidad en Pfizer, sino porque su larga trayectoria científica le había ganado el respeto de muchos colegas que ahora dicen no reconocerle. “Obviamente, estoy en desacuerdo con Mike y sus visiones recientes. Eso no suena como la persona que conocí hace 20 años”, dijo a Reuters Mark Treherne, quien coincidió con Yeadon en Pfizer y hoy dirige una empresa de investigación farmacológica.

Y es que en octubre de 2020, Yeadon afirmó en artículo que la pandemia había terminado, lo cual era falso según chequeos de las agencias AP y AFP . Un par de meses después, en un texto que causó alarma señaló que las vacunas contra el covid-19 podían causar infertilidad en las mujeres. Una verificación publicada en El Detector, de los aliados de FactCheck.org, demostró que también era falso. Pese a los numerosos desmentidos, sus aseveraciones siguen atrayendo atención.

En el video de abril de 2021 que verificamos, la entrevistadora introduce a Yeadon como exvicepresidente de Pfizer. Así mayormente se le identifica en las redes. Pero ¿lo fue? Yeadon dice en la entrevista que fue “vicepresidente y jefe científico de Alergias e Investigación Respiratoria de Pfizer”, como aparece en su perfil de Linkedin , en el que se apunta que trabajó en la compañía de 1995 a 2011.

En una entrevista de 2013, la revista científica Nature lo presenta como exjefe de Alergia y Biología Respiratoria de Pfizer, así como fundador de Ziarco, una empresa de biotecnología que fue comprada por la farmacéutica Novartis por unos 325 millones de dólares, según Reuters .

En un artículo de Forbes de 2017 sobre la historia de Ziarco escrito por John LaMattina, quien fue presidente de Investigación y Desarrollo Global de Pfizer, se comenta que Yeadon era en 2010 jefe científico del programa de Alergia y Enfermedades Respiratorias de Pfizer.

El pasado 5 de mayo consultamos vía correo electrónico a Pfizer, pero al momento de la publicación de esta nota no recibimos respuesta. Una verificación de Snopes precisa que Yeadon no fue vicepresidente de la compañía Pfizer, sino vicepresidente y jefe científico de la unidad mencionada, y su trabajo no estaba vinculado al desarrollo de vacunas y enfermedades infecciosas, sino a compuestos para el asma y afecciones pulmonares.

Conclusión

Las seis afirmaciones del video de Michael Yeadon que verificamos en su mayoría son falsas o engañosas. La razón de la vacunación es acabar con la pandemia, no la creación de pasaportes de vacunas para controlar a la gente pues sólo hay iniciativas aisladas y con fines de salud pública; es posible que haga falta una nueva vacuna para hacer frente a las variantes y algunas de estas sí son más transmisibles; no limitar la vacunación a las personas con mayor riesgo permite reducir la propagación del nuevo coronavirus, frenar la aparición de variantes y llegar a la inmunidad colectiva; la transmisión asintomática es evidente y no sólo en el nuevo coronavirus; los niños pueden ser víctimas del covid-19 y el coronavirus no es menos letal que la influenza en menores de 70 años.

Si bien Mike Yeadon, como también se le conoce, ocupó cargos de responsabilidad en Pfizer, no fue vicepresidente de la compañía, sino de un área concreta relativa a alergias e investigación respiratoria.

